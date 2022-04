Angeschaut: Grid-Bilderrahmen für Tech-Nerds

Wir bekommen hier immer wieder Mails von Unternehmen, die uns ihre Produkte schmackhaft machen wollen. Wenn etwas interessant klingt, dann nehmen wir das auch mal an und testen ein Produkt. Und in diesem Fall habe ich gerne zugesagt.

Vor ein paar Tagen kam nämlich eine Mail von Grid, die Bilderrahmen verkaufen, in denen man Technik-Produkte darstellt. Diese werden zerlegt und hübsch für die Wand aufbereitet. In den meisten Fällen sind auch ein paar Details abgedruckt.

Anmerkung an dieser Stelle: Mir wurden zwei Bilderrahmen von Grid geschickt, ein Game Boy und eine Apple Watch (Series 0). Ich darf diese behalten, es ist aber kein Geld geflossen. Sowas kommt hier ehrlich gesagt sehr häufig vor, die kleineren Unternehmen hoffen, dass man berichtet und man Aufmerksamkeit bekommt.

Meine Meinung hat das noch nie beeinflusst und wird es auch nie.

In diesem Fall mache ich das aber gerne, denn die Grid-Bilderrahmen gefallen mir wirklich sehr gut und sie haben eine tolle Qualität. Die Produkte sehen noch gut aus, man sieht viele kleine Details vom Innenleben und der mattschwarze Rahmen macht einen guten Eindruck. Und auch die Verpackung ist sehr gut geschützt.

So ein „Bild“ von Grid ist aber auch kein Schnäppchen, der Game Boy kostet zum Beispiel ca. 250 Euro und die Apple Watch ist zwar gerade im Angebot, aber auch nicht viel günstiger sonst. Das erste iPhone, welches derzeit nicht verfügbar ist, das hätte ich sonst statt der Watch genommen, kann sogar bis zu 550 Euro kosten.

Ich muss aber auch sagen, dass ich die Preise fair finde. Im ersten Moment klingt das recht teuer, aber so ein Game Boy kostet gerne auch mal 50 bis 100 Euro und dann muss man noch einen Rahmen holen, die Arbeit investieren und die Steuern abziehen. Von den 250 Euro bleiben am Ende also wohl gar nicht so viel übrig.

Die Idee finde ich aber wirklich schön und ich habe mich für zwei Produkte aus der Tech-Welt entschieden, die mir persönlich viel bedeutet haben. Langfristig hole ich mir vielleicht sogar weitere Bilder von Grid, das iPhone reizt mich, ein Original iPod (gibt nur den Touch) oder Walkman wären noch Produkte, die ich gerne hätte.

Die Auswahl bei Grid varriert und verändert sich immer wieder, beliebte und sehr seltene Produkte (wie eben das erste iPhone) sind auch gerne schnell wieder weg. Schaut also einfach mal auf der Homepage von Grid vorbei, es gibt auch eine PSP, einen Game Gear, ein Nokia E71, das Samsung Galaxy S oder Google Pixel 1.

Von meiner Stelle gibt es eine klare Empfehlung für Grid, die Bilder sehen gut aus, sind gut verarbeitet und man sieht die Liebe zum Detail. Sowas eignet sich auch als Geschenk, auch wenn das für viele sehr teuer sein dürfte, das weiß ich natürlich.

