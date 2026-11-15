Gaming

GTA 6: So viele Stunden benötigt ihr für die Story

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

GTA 6 wird ein langes Spiel, in den letzten Wochen machten sogar dank Rockstar selbst knapp 80 Stunden für die Story die Runde. So lange wird es wohl doch nicht dauern, wie Insider Gaming exklusiv erfahren hat, es sind eher um die 50 Stunden.

Es gibt fünf große Kapitel im Spiel und ca. 100 Missionen. Doch wer wirklich alles erleben möchte und wer vor allem die Platin-Trophäe auf der PS5 haben möchte, der muss wohl um die 200 Stunden investieren, da viel „Kleinarbeit“ dazukommt.

Neben den Missionen und Nebenaufgaben gibt es wohl auch Tiere zu sehen und da muss man sich auf die Suche machen, was sehr lange dauern kann. Mit ein paar der Aktivitäten und der Story kann man aber wohl gute 100 Stunden einplanen.

Kommentar · 15. November 2026

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  1. Dainbow 👋
    sagt am

    Könnt Ihr mal die Videobeiträge etwas besser ins Seitenlayout einbetten. Furchtbar auf dem Smartphone ein Video in PC Format zu sehen.

    Antworten
    1. Tom 🔅
      sagt am zu Dainbow ⇡

      Ich verstehe deinen Punkt nicht. Vollbild an, Smartphone drehen. So funktionieren Videos auf dem Smartphone, seit es Videos auf dem Smartphone gibt. Oder erwartest du gerade, dass für Desktop und Smartphone unterschiedliche Videos eingebunden werden?

      Antworten

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