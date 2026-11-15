Ocarina of Time: Mein Fazit zum Zelda-Remake

Nintendo brachte vor ein paar Tagen mit Ocarina of Time mal wieder ein neues Remake der Zelda-Reihe auf den Markt, die man immer wieder gerne ganz neu auflegt. Doch in diesem Fall ist es ein vollwertiges Remake des „besten Spiels aller Zeiten“. Ein großer Titel, am Ende aber auch nur eine Zahl, die bei Metacritic steht.

Doch als Zelda-Fan hatte ich nach wenigen Stunden direkt ganz viel Spaß und nach einer weiteren Woche will ich ein persönliches Fazit ziehen. Das Zelda-Remake ist ein Highlight und ein Spiel, für das sich die Switch 2 lohnt, ganz klar, es ist seine 70 Euro definitiv wert. Aber ich habe auch einen mittelgroßen Kritikpunkt gefunden.

Die Stärken des Zelda-Remakes

Fangen wir aber mit den Highlights an. Das Remake von Ocarina of Time hält sich an das Original und optimiert nicht extrem viel, das bedeutet aber auch, dass es für heutige Verhältnisse nicht mehr ganz so anspruchsvoll und stellenweise „leer“ in der Welt ist. Doch genau das hat mir gefallen, Spiele sind heute oft sehr überladen.

Grafisch ist Nintendo jetzt in der PS4-Ära angekommen, herzlichen Glückwunsch, aber das wurde Zeit und dieses Zelda sieht stellenweise hervorragend aus. Es gibt sehr viel Liebe zum Details, aber man merkt das Limit der Hardware bei Texturen, wenn man genau hinschaut. Doch ich kann gut mit der PS4-Grafik-Ära leben.

Viele aktuelle Switch-2-Spiele, auch von Nintendo, hätten mehr Potenzial, das sieht man hier. Ich hoffe, dass die restlichen Marken von Nintendo diese Hardware mit der Zeit genauso gut ausreizen, wie es das Zelda-Team geschafft hat. Aber die Optik des Spiels, es gibt ja nicht nur Texturen, ist für mich ganz klar ein Highlight.

Das Spiel ist lang, ich bevorzuge den linearen Erzählstil der Story, es sieht gut für ein Switch-Spiel aus, das Gameplay wurde passend modernisiert, was ist also mit meinem „mittelgroßen Kritikpunkt“, den ich erwähnt habe. Dieser betrifft den Ton, aber nicht den exzellenten Soundtrack, der für mich bis heute eine Stärke ist.

Die Schwäche des Zelda-Remakes

Konkret geht es um eine Neuerung des Remakes, denn es ist stellenweise vertont und das sogar in Deutsch. Und diese Tonausgabe ist gut, sehr gut sogar. Sie ist so gut, dass es mich jedes Mal geärgert hat, wenn man eine Szene nur halb vertont hat und sich dann doch ein paar Minuten durch Text und „Ohs“ und „Ahs“ klickt.

Es gibt so viele Szenen im Spiel, die auch eine ordentliche Vertonung verdient hätten. Von mir aus muss man ja nicht jeden Dialog mit jedem kleinen NPC mit einer Sprachausgabe versehren, aber die großen und wichtigen Dialoge will ich hören und mir nicht nach der Hälfte durchlesen. Damit wirkt das Remake oft „unfertig“.

Da lehnt man sich nach einem Bosskampf entspannt zurück und genießt eine tolle Zwischensequenz mit echt guter Tonausgabe auf Deutsch, nur um dann am Ende noch ein paar Textzeilen lesen zu müssen, während der Charakter im Hintergrund „Oh“ und „Ah“ von sich gibt. Das hat immer wieder die tolle Atmosphäre zerstört.

Ich verstehe, dass sowas teuer ist, sehr teuer, und Zeit kostet, aber wir sprechen hier über ein AAA-Spiel von einer der wichtigsten Marken von Nintendo. Und man hat ja mit der Vertonung gezeigt, dass man grundsätzlich der gleichen Meinung ist. Es wirkt an vielen Stellen aber so, als ob Nintendo das Geld nicht ausgeben wollte.

Das bisher beste Zelda der Switch-Ära

Doch davon abgesehen ist das, wie erwartet, eines der besten Spiele des Jahres für mich und es hat mir noch deutlicher gezeigt, wie sehr ich nach BotW und TotK die klassischen Dungeons vermisst habe. Ich mag ja die Open World, aber ich mag auch das klassische und lineare Prinzip. Optimal wäre eine Kombination davon.

Das nächste Hauptspiel der Reihe darf also gerne eine offene Welt haben, die mit spannenden Details lockt, aber ich wünsche mir eine lineare Story und Dungeons dazu. Und bitte, wenn wir schon bei Wünschen sind, eine komplette Vertonung der wichtigsten Szenen. Das wäre perfekt, wird aber vermutlich nicht passieren.

Ich kam das erste Mal als kleines Kind mit Ocarina of Time in Berührung, damals war mir das auf dem N64 aber zu anspruchsvoll in den Dungeons, und auf dem GameCube habe ich es nicht gespielt. Erst mit dem 3DS spielte ich es erstmals durch, aber auf einem Handheld, auf dem großen TV macht es so viel mehr Spaß.

Für mich ist es nicht das beste Zelda aller Zeiten, aber es ist das beste Zelda der Switch-Ära für mich, inklusive Switch 1. Ich hatte mit den Open World-Teilen auch viel Spaß, keine Frage, aber ich mag das klassische Zelda-Prinzip lieber. So, und jetzt bitte noch die 4K-Version von Wind Waker (meiner Zelda-Nummer-Eins).

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