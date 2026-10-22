Handyhelden startet 5G-Tarif mit 50 GB ohne Anschlusspreis

Der Mobilfunkanbieter Handyhelden bietet ab dem 22. Oktober einen 5G-Tarif mit 50 GB für dauerhaft 7,99 Euro monatlich an.

Die Aktion läuft vom 22. Oktober um 10 Uhr bis zum 26. Oktober 2026 um 23:59 Uhr. Der SIM-Only-Tarif nutzt das Telefónica-Netz und ist monatlich kündbar. Ein Anschlusspreis fällt nach Angaben des Anbieters nicht an.

Handyhelden: 50 GB mit 5G und Allnet-Flat für 7,99 Euro

Im Tarif sind 50 GB monatliches Datenvolumen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s enthalten. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind über eine Allnet-Flat abgedeckt. Auch EU-Roaming gehört zum Leistungsumfang.

Die Tarifdetails im Überblick:

50 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit bis zu 50 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call werden unterstützt

7,99 Euro monatlich, dauerhaft rabattiert

Keine Anschlussgebühr und monatlich kündbar

Interessant ist vor allem die Kombination aus kurzer Vertragsbindung und dauerhaftem Preis. Während manche Mobilfunkangebote nach einer anfänglichen Rabattphase teurer werden, sollen die 7,99 Euro bei Handyhelden ausdrücklich auch nach 24 Monaten gelten.

Bei einer Rufnummernmitnahme ist außerdem ein flexibler Vertragsstart möglich. Damit lässt sich der Wechsel vom bisherigen Anbieter zeitlich besser abstimmen.

Wer mit dem Telefónica-Netz an seinen üblichen Aufenthaltsorten zufrieden ist, bekommt hier vergleichsweise viel Datenvolumen ohne langfristige Bindung. Die Begrenzung auf 50 Mbit/s dürfte für typische Smartphone-Anwendungen wie Streaming, Navigation und Surfen im Alltag kaum ins Gewicht fallen.

Das Angebot ist über Handyhelden erreichbar. Gerade der dauerhaft niedrige Monatspreis macht den Tarif auch für Nutzer interessant, die keine Lust auf regelmäßige Vertragswechsel haben.

Zum Aktionstarif →

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