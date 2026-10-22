Handyhelden startet 5G-Tarif mit 50 GB ohne Anschlusspreis
Der Mobilfunkanbieter Handyhelden bietet ab dem 22. Oktober einen 5G-Tarif mit 50 GB für dauerhaft 7,99 Euro monatlich an.
Die Aktion läuft vom 22. Oktober um 10 Uhr bis zum 26. Oktober 2026 um 23:59 Uhr. Der SIM-Only-Tarif nutzt das Telefónica-Netz und ist monatlich kündbar. Ein Anschlusspreis fällt nach Angaben des Anbieters nicht an.
Handyhelden: 50 GB mit 5G und Allnet-Flat für 7,99 Euro
Im Tarif sind 50 GB monatliches Datenvolumen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s enthalten. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind über eine Allnet-Flat abgedeckt. Auch EU-Roaming gehört zum Leistungsumfang.
Die Tarifdetails im Überblick:
- 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit bis zu 50 Mbit/s
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming
- VoLTE und WLAN Call werden unterstützt
- 7,99 Euro monatlich, dauerhaft rabattiert
- Keine Anschlussgebühr und monatlich kündbar
Interessant ist vor allem die Kombination aus kurzer Vertragsbindung und dauerhaftem Preis. Während manche Mobilfunkangebote nach einer anfänglichen Rabattphase teurer werden, sollen die 7,99 Euro bei Handyhelden ausdrücklich auch nach 24 Monaten gelten.
Bei einer Rufnummernmitnahme ist außerdem ein flexibler Vertragsstart möglich. Damit lässt sich der Wechsel vom bisherigen Anbieter zeitlich besser abstimmen.
Wer mit dem Telefónica-Netz an seinen üblichen Aufenthaltsorten zufrieden ist, bekommt hier vergleichsweise viel Datenvolumen ohne langfristige Bindung. Die Begrenzung auf 50 Mbit/s dürfte für typische Smartphone-Anwendungen wie Streaming, Navigation und Surfen im Alltag kaum ins Gewicht fallen.
Das Angebot ist über Handyhelden erreichbar. Gerade der dauerhaft niedrige Monatspreis macht den Tarif auch für Nutzer interessant, die keine Lust auf regelmäßige Vertragswechsel haben.
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Einmal und nie wieder Handyhelden.
Habe auch letztes Jahr drei „dauerhaft rabattierte“ Verträge für 4,99 EUR im Monat abgeschlossen (realisiert durch Klarmobil). Nach einem viertel Jahr bekam ich pro Vertrag in kurzem Abstand zwischen 4 und 5 Anrufe von Callcentermitarbeitern, die mir weiß machen wollten, dass die Rabattierung zeitlich befristet ist und die beiden Verträge demnächst nicht 5 sondern 20 EUR monatlich kosten sollen. Dafür boten Sie mir einen neuen Vertrag für 6 EUR monatlich mit den gleichen Konditionen an, ich müsste nur dem Wechsel zustimmen.
Die Krönung war, dass ich das Ganze auch direkt vom Provider schriftlich per E-Mail bekommen habe (im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Tarifinformation). In den AGBs stand allerdings etwas anderes und nachdem es in diversen Blogs hochkochte, machte Klarmobil einen Rückzieher (Handyhelden als Vermittler der Verträge schwieg sich bei meinen Anfragen dazu aus).
Dieses Drückerkolonnenspiel mache ich aber nicht mit und da die Verträge monatlich kündbar waren, habe ich genau dies gemacht.
Weder werde ich jemals einen Vertrag erneut über Handyhelden noch einen Vertrag bei Klarmobil abschließen, so einfach ist das.