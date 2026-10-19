Tarife

Happy SIM streicht Unlimited-Tarif und bringt 100 GB für 12,99 Euro

Katharina Berger-Voss
Von
KI

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM ersetzt seinen Unlimited-Advanced-Tarif ab sofort durch eine Allnet-Flat mit 100 GB für 12,99 Euro.

Die neue Tarifvariante ist sowohl mit 24 Monaten Laufzeit als auch monatlich kündbar erhältlich. Gleichzeitig entfällt beim 25-GB-Tarif mit zweijähriger Vertragsbindung der bisherige Anschlusspreis von 9,99 Euro. Alle Angebote nutzen das Telefónica-Netz (o2) und unterstützen 5G mit maximal 50 Mbit/s.

Happy SIM: Neue Tarife ab 6,99 Euro im Überblick

Das überarbeitete Portfolio umfasst drei Datenpakete mit 25, 75 und 100 GB. Die monatlichen Grundpreise bleiben bei beiden Laufzeitmodellen über die ersten 24 Monate hinaus unverändert.

Die neuen Happy-SIM-Konditionen:

  • 25 GB mit 24 Monaten Laufzeit: 6,99 Euro monatlich, kein Anschlusspreis
  • 25 GB monatlich kündbar: 7,99 Euro monatlich, 9,99 Euro Anschlusspreis
  • 75 GB mit beiden Laufzeitmodellen: 9,99 Euro monatlich, je nach Laufzeit 0 oder 9,99 Euro Anschlusspreis
  • 100 GB mit beiden Laufzeitmodellen: 12,99 Euro monatlich, je nach Laufzeit 0 oder 9,99 Euro Anschlusspreis

Alle sechs Varianten enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate. Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt jeweils 50 Mbit/s. Der monatliche Grundpreis erhöht sich laut Tarifübersicht auch nach 24 Monaten nicht.

Hier geht es zu den aktuellen Happy-SIM-Tarifen.

Mit der Umstellung fällt allerdings die bisherige Unlimited-Advanced-Option weg. Statt unbegrenztem Datenvolumen erhalten Kunden nun maximal 100 GB pro Monat.

Interessant ist vor allem die unterschiedliche Preisgestaltung beim kleinsten Tarif. Wer sich für 24 Monate bindet, spart gegenüber der monatlich kündbaren Variante nicht nur einen Euro pro Monat, sondern auch die einmalige Anschlussgebühr. Bei 75 und 100 GB unterscheiden sich dagegen ausschließlich die einmaligen Kosten. Für Kunden mit höherem Datenverbrauch dürfte deshalb die monatlich kündbare Variante besonders interessant sein.

Zu Happy SIM →

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