Tarife

HIGH: Neue 5G-Tarife mit bis zu 120 GB ab 9,99 Euro

Katharina Berger-Voss
Von
High Mobile

Der Mobilfunkanbieter HIGH überarbeitet sein Tarifportfolio und bietet ab sofort drei 5G-Tarife im Telekom-Netz ab 9,99 Euro monatlich an.

Kunden können zwischen 30, 80 und 120 GB Datenvolumen wählen. Alle drei Varianten sind mit einer Laufzeit von einem oder 24 Monaten erhältlich. Die monatlichen Preise bleiben dabei gleich, allerdings unterscheiden sich die Anschlusskosten. Die neuen HIGH-Tarife sind ab sofort verfügbar.

HIGH-Tarife: Alle Konditionen im Überblick

Die drei Datenpakete werden jeweils im 5G-Netz der Telekom angeboten. Die maximale Geschwindigkeit liegt unabhängig vom gewählten Tarif bei 50 Mbit/s. Eine Telefon- und SMS-Flat ist ebenfalls enthalten.

Flexible Laufzeit kostet einmalig mehr

Wer sich für die einmonatige Laufzeit entscheidet, zahlt einmalig 29,90 Euro Anschlussgebühr. Bei einer Vertragsbindung von 24 Monaten entfällt diese vollständig. Die monatlichen Grundpreise sind bei beiden Varianten identisch.

Auf 24 Monate gerechnet ergeben sich damit beispielsweise für den 30-GB-Tarif Gesamtkosten von 239,76 Euro bei zweijähriger Bindung. Bei der Variante mit einem Monat Laufzeit wären es für denselben Zeitraum 269,66 Euro, sofern der Vertrag durchgehend besteht und die Grundpreise unverändert bleiben.

Die Tarifauswahl von HIGH bietet damit vor allem eine Entscheidung zwischen Flexibilität und einmaligen Anschlusskosten.

Für wen lohnen sich die neuen HIGH-Tarife?

Mit 30 GB dürfte der Einstiegstarif für viele Nutzer ausreichen. Wer regelmäßig größere Datenmengen mobil verbraucht, bekommt für jeweils 5 Euro mehr im Monat zunächst 50 GB und anschließend weitere 40 GB dazu.

Die Begrenzung auf 50 Mbit/s gilt allerdings auch beim größten Datenpaket. Wer besonders hohe maximale Downloadgeschwindigkeiten erwartet, sollte das berücksichtigen.

Positiv ist die identische monatliche Preisgestaltung bei beiden Laufzeitvarianten. Wer sich nicht langfristig binden möchte, muss allerdings die Anschlussgebühr einkalkulieren. Die 24-Monats-Tarife von HIGH vermeiden diese Zusatzkosten, verlangen dafür aber eine deutlich längere Vertragsbindung.

Zu HIGH mobile →

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