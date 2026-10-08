Smart Home

Home Assistant: Dieses Update vereinfacht vieles

René Hesse
Von
Home Assistant (KI)

Home Assistant 2026.10 bringt neue Karten, einfachere Automationen und 15 zusätzliche Integrationen für das Smart Home.

Das am 7. Oktober veröffentlichte Update verbessert vor allem die Bedienung. Nutzer können mehrere Auslöser einer Automation nun einfacher unterscheiden und passende Aktionen ohne manuell vergebene Trigger-IDs zuordnen.

Auch die Kartenansicht wurde überarbeitet. Home Assistant nutzt jetzt Vektorkarten auf Basis von OpenStreetMap. Diese bleiben beim Zoomen scharf und unterstützen einen eigenen Dunkelmodus.

Home Assistant 2026.10: Die wichtigsten Neuerungen

Das Update umfasst unter anderem folgende Verbesserungen:

  • Neue Karten mit überarbeiteten Markierungen und Standortübersicht.
  • Einfachere Automationen durch automatisch verwaltete Trigger-IDs.
  • Neu gestaltete Profilseite mit übersichtlicheren Einstellungen.
  • 15 neue Integrationen, darunter Threema, SolarEdge Modbus und my-PV.
  • Erweiterte Unterstützung für Matter, Tuya, ESPHome und Philips Hue.
  • Liste aller Änderungen und Verbesserungen

Interessant ist zudem die stärkere lokale Anbindung von Geräten. Beispielsweise lassen sich kompatible SolarEdge-Wechselrichter ohne Cloud über das Heimnetz auslesen.

Der bisherige Dienst Home Assistant Cloud soll außerdem im Dezember in Home Assistant Link umbenannt werden. Die Funktion bleibt erhalten.

Ich finde besonders die Vereinfachung der Automationen gelungen. Sie dürfte den Alltag vieler Nutzer erleichtern, ohne bestehende YAML-Konfigurationen zu beeinträchtigen.

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