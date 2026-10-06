Homematic IP öffnet sich jetzt für Lösungen von Drittanbietern

Die eQ-3 AG öffnet die Homematic IP Home Control Unit ab dem 27. Oktober 2026 für Plugins von Drittanbietern.

Mit dem nächsten HCU-Update führt eQ-3 sogenannte Partner Plugins ein. Drittanbieter können damit ihre Lösungen direkt in Homematic IP integrieren. Nutzer aktivieren und konfigurieren die Erweiterungen über die Browseroberfläche HCUweb.

Der technische Support für die Homematic IP Installation bleibt laut eQ-3 auch bei Partner Plugins bestehen. Anders sieht es beim Entwicklermodus für selbst programmierte Erweiterungen aus. Für Geräte mit aktiviertem Entwicklermodus bietet das Unternehmen keinen technischen Support.

Homematic IP setzt künftig auf drei Plugin-Kategorien

Die HCU unterscheidet künftig zwischen drei Arten von Erweiterungen:

Homematic IP Plugins werden direkt von eQ-3 entwickelt.

Partner Plugins stammen von ausgewählten Drittanbietern.

Eigene Plugins können Nutzer selbst programmieren und im Entwicklermodus einsetzen.

Zu den bereits von eQ-3 angebotenen Erweiterungen gehören Plugins für Philips Hue und EEBUS. Eigene Plugins richten sich vor allem an Systemintegratoren und technisch versierte Nutzer. Die notwendige Entwicklerdokumentation stellt das Unternehmen online und über GitHub bereit.

Die Plugins laufen nach Angaben von eQ-3 in separierten Containern. Dadurch soll das Kernsystem vor negativen Einflüssen geschützt bleiben. Erweiterungen lassen sich zudem einzeln aktivieren, aktualisieren und löschen.

Ich halte die Öffnung für einen wichtigen Schritt. Gerade Partner Plugins könnten die HCU deutlich vielseitiger machen, ohne dass eQ-3 dafür jede Integration selbst entwickeln muss. Entscheidend wird nun sein, welche Drittanbieter tatsächlich mitziehen.

Ich selbst nutze zwar viele Produkte von Homematic IP, setze inzwischen aber vor allem auf Home Assistant. Von daher interessieren mich die Plugins weniger.

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