Homematic IP lernt Geofencing und unterstützt CarPlay sowie Android Auto

Der Hersteller eQ-3 erweitert Homematic IP mit einem großen App-Update um Geofencing, CarPlay und Android Auto.

Die kostenlose Homematic IP App erhält mit Version 3.9.13 zahlreiche Neuerungen. Parallel dazu wird die Home Control Unit mit zusätzlichen Schnittstellen ausgestattet. Der schrittweise Rollout beginnt am 27. Oktober 2026 und soll innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.

Homematic IP: Geofencing, Autosteuerung und neue Schnittstellen

Eine der wichtigsten Neuerungen ist das Geofencing. Damit lassen sich Automatisierungen abhängig vom Standort verbundener Smartphones auslösen. Verlässt beispielsweise der letzte Bewohner das Haus, können die Heizungen heruntergeregelt und die Haustür verriegelt werden.

Ein neuer Homematic IP Assistant unterstützt bei der Einrichtung. Vorgefertigte Aktionen gibt es für die Heizungsregelung und Zutrittssteuerung. Auch individuelle Automatisierungen sind möglich.

Die weiteren Neuerungen im Überblick:

Apple CarPlay und Android Auto: Drei Tabs mit jeweils drei frei belegbaren Aktionen ermöglichen die Steuerung über das Fahrzeugdisplay, beispielsweise für das Garagentor.

Drei Tabs mit jeweils drei frei belegbaren Aktionen ermöglichen die Steuerung über das Fahrzeugdisplay, beispielsweise für das Garagentor. Alarmmeldungen: Einbruch- und Gefahrenalarme können direkt im Auto angezeigt werden.

Einbruch- und Gefahrenalarme können direkt im Auto angezeigt werden. Administratorrechte: Ein bestehender Administrator kann seine Rechte nach Eingabe der Admin-PIN übertragen. Er kann die Übertragung auch verweigern.

Ein bestehender Administrator kann seine Rechte nach Eingabe der Admin-PIN übertragen. Er kann die Übertragung auch verweigern. Sicherheitskameras: Individuelle Alarmbereiche und das Öffnen der Tür aus der Kamera-Liveansicht ergänzen die Funktionen.

Home Control Unit erhält MQTT und Modbus

Auch die Homematic IP Home Control Unit bekommt ein Update. Version 1.8.10 führt Plugins für die Kommunikationsstandards MQTT und Modbus ein (wir berichteten). Zusätzlich lassen sich künftig Partner-Plugins auf der Zentrale installieren.

Damit schafft eQ-3 weitere Möglichkeiten, Homematic IP mit anderen Smart-Home-Lösungen zu verbinden. Gerade die zusätzlichen Schnittstellen dürften für Nutzer interessant sein, die ihr System über die klassische Homematic IP Umgebung hinaus erweitern möchten.

Insgesamt ist das Update bemerkenswert umfangreich. Besonders Geofencing und die neuen Integrationsmöglichkeiten schließen funktionale Lücken, während CarPlay und Android Auto die Bedienung im Alltag komfortabler machen können.

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