IKEA will sein smartes Heizkörperthermostat LILJEBAGGE offiziell erst im Januar 2027 in Deutschland auf den Markt bringen. Stück für Stück landet es allerdings in ersten Märkten, ist aber auch schnell wieder vergriffen.

Wer auf das IKEA LILJEBAGGE wartet und einer der ersten sein möchte, der hierzulande zuschlagen wird, muss genau auf die Warenverfügbarkeit schauen. Hierfür gibt es mehrere zuverlässige Methoden.

Zum einen könnte man regelmäßig den IKEA Stock Checker besuchen und dort nach der Artikelnummer 80622062 schauen. Dieser zeigt übersichtlich an, in welchen Filialen das Heizkörperthermostat bereits verfügbar ist.

Auch lohnt es sich immer mal bei Reddit vorbeizuschauen, denn irgendjemand meldet eigentlich immer zeitnah, wenn sich was an der Warenverfügbarkeit ändert. So auch heute, als beim IKEA Hannover EXPO-Park eine Verfügbarkeit von fast 900 Stück angezeigt wurde.

Auch lässt sich natürlich auf der LILJEBAGGE Produktseite unter „So bekommst du es“ Eine Liste von Filialen aufrufen, auch dort wird die Verfügbarkeit markiert.

IKEA LILJEBAGGE: Preis von 14,99 Euro inzwischen bestätigt

Auf einer deutschen Produktseite wird das LILJEBAGGE für 14,99 Euro seit Kurzem gelistet. Dieser Preis war bereits zuvor bekannt geworden und ist somit inzwischen offiziell bestätigt. Im Vergleich zur Konkurrenz ist das natürlich ein Kampfpreis.

Das Liljebagge unterstützt den Smart-Home-Standard Matter und soll sich damit in kompatible Smart-Home-Systeme einbinden lassen. Gerade der vergleichsweise niedrige Preis könnte das Thermostat für Nutzer interessant machen, die mehrere Heizkörper ausstatten möchten. Ob Ikea später auch Sets mit weiteren Geräten anbieten wird, ist derzeit offen.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Matter-zertifiziert und Kommunikation über Thread

Temperaturbereich ab 5 °C in Schritten von 0,5 °C

2 AA-Batterien, laut IKEA rund 18 Monate Laufzeit

6 Adapter für verschiedene Heizkörperventile im Lieferumfang

Automatischer Entkalkungszyklus nach jeweils 7 Tagen Betrieb

Für die Einbindung in Matter-Systeme ist ein Thread-Border-Router erforderlich. Im IKEA Home smart System wird außerdem ein DIRIGERA-Hub benötigt. Die Kopplung erfolgt per Matter-QR-Code und bleibt nach dem Einlegen der Batterien 15 Minuten aktiv.

Ich selbst habe kein Interesse an dem Thermostat, ich bin bereits komplett mit Homematic IP ausgestattet, was auch im Zusammenspiel mit Home Assistant nach wie vor hervorragend funktioniert.

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