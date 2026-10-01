Smart Home

Home Assistant für iOS bekommt praktische neue Funktionen

René Hesse
Von
Home Assistant (KI)

Die Home-Assistant-App für iOS erweitert mit Version 2026.9.3 die Sensorsteuerung und verbessert Assist sowie Apple-Watch-Funktionen.

Eine wichtige Neuerung betrifft Nutzer mit mehreren Home-Assistant-Servern. Sensoren auf iPhone und Apple Watch lassen sich nun für jeden Server einzeln aktivieren. Bei bestehenden Servern bleibt die bisherige Auswahl erhalten. Neue Server starten dagegen ohne aktivierte Sensoren.

Beim Hinzufügen eines zweiten Servers fragt die App vor der Registrierung, welche Standort- und Sensordaten dieser erhalten darf. Zudem können Live Activities einen optionalen „relevance_score“ nutzen, der die Reihenfolge auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island beeinflusst.

Home Assistant 2026.9.3 bringt weitere Verbesserungen

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

  • Apple Watch Assist nutzt die Sprach- und Sprachausgabe-Einstellungen des iPhones.
  • Gerätesensoren erscheinen in Home Assistant jetzt unter „Diagnostic“.
  • Ein Workaround soll Dashboard-Verzögerungen unter iOS 27 bei HTTP-Verbindungen reduzieren.
  • Das Schließen der App setzt die zuletzt geöffnete Seite zurück.
  • Fehler beim Start einer Assist-Pipeline werden jetzt angezeigt.

Behoben wurden außerdem verspätete Apple-Watch-Aktionen sowie Probleme mit iCloud-synchronisierten Shortcuts und Navigationspfaden. Neu ist zudem eine optionale Einstellung, mit der beim Antippen einer Benachrichtigung direkt deren Aktionen angezeigt werden.

Ich halte vor allem die getrennte Sensorfreigabe pro Server für sinnvoll. Wer mehrere Home-Assistant-Instanzen nutzt, bekommt damit deutlich mehr Kontrolle darüber, welche Daten wohin übertragen werden.

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