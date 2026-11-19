Der Hersteller HONOR bringt die Watch 6 Pro mit besonders hellem AMOLED-Display und bis zu 18 Tagen Akkulaufzeit nach Deutschland.

Die neue Smartwatch ist ab dem 19. November 2026 erhältlich. Die schwarze Variante mit Fluorkautschuk-Armband kostet 379 Euro, für das silberne Modell mit Edelstahlarmband werden 429 Euro fällig.

HONOR Watch 6 Pro: Helles Display und umfangreiches Gesundheitstracking

HONOR verbaut ein 1,5 Zoll großes LTPO-AMOLED-Tandem-Display, das laut Hersteller eine Spitzenhelligkeit von 5.500 Nits erreicht. Dazu kommen eine Lünette aus nanokristalliner Keramik, ein Edelstahlrahmen und eine drehbare Krone. Das Gehäuse misst 46,3 × 46,3 × 11,6 Millimeter und wiegt 50,9 Gramm.

Beim Gesundheitstracking setzt HONOR auf sein neues Intelligent Sense System. Ein 60-Sekunden-Gesundheitscheck erfasst unter anderem Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Stressniveau. Morgens liefert die Uhr außerdem einen Bericht zu Schlaf, Erholung und Herzfrequenzvariabilität.

Weitere Ausstattungsmerkmale im Überblick:

Über 120 Sportmodi mit Laufanalysen, Trainingszielen und KI-Sprachcoaching

Dual-Band-Satellitenortung mit AccuTrack und Rückwegnavigation

Strava-Synchronisierung und Schutzklassen 5 ATM, IP68, IP69 und IP69K

NFC-Bezahlung über Fidesmo mit unterstützten Mastercard- und Visa-Karten

Benachrichtigungen von einem HONOR-Smartphone und einem iPhone gleichzeitig

Auch Gestensteuerung, Sprachmemos und Touchbedienung bei Nässe gehören zur Ausstattung.

Bis zu 18 Tage Laufzeit nur im Sparmodus

Der Akku fasst 515 mAh. Die beworbenen 18 Tage erreicht die Watch 6 Pro laut HONOR im speziellen Langzeitmodus. Bei normaler Nutzung nennt der Hersteller zehn Tage, mit aktiviertem Always-On-Display sieben Tage.

Gerade diese Unterscheidung ist beim Kauf wichtig. Die maximale Laufzeit klingt beeindruckend, für den Alltag dürften die zehn beziehungsweise sieben Tage aber die aussagekräftigeren Werte sein.

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