Samsung bringt mit dem Galaxy Studio einen neuen Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt, der sich in der Flaggschif-Liga bei Apple, Sony oder Bose bewegen dürfte.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann Samsung den Galaxy Studio vorstellen wird, aber ein guter Zeitpunkt wäre das Event der Galaxy S27-Reihe, bei der es oft auch passendes Zubehör gibt. Wobei Weihnachten ein besserer Kauf-Zeitpunkt wäre.

Laut SammyGuru gibt es jedenfalls alles, was man benötigt, wir haben große Treiber, ANC, Eingaben über Knöpfe und über Touch, USB C, einen 3,5 mm-Port und einen Akku mit 870 mAh. Nicht ganz das Level von anderen, aber sollte reichen.

Das Design könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen, wenn auch nur als Icon aus der App von Samsung, aber es reicht für einen Eindruck. Samsung hat sich hier also eher für ein klassisches Design entschieden, was nicht wie AirPods Max auffällt.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗