IDH-Konsumentenreport 2026: Coupons schlagen Personalisierung

94 Prozent der befragten Verbraucher kaufen zumindest gelegentlich mehr als geplant, wie der aktuelle IDH-Konsumentenreport zeigt.

Für die Untersuchung der Initiative Digitale Handelskommunikation (IDH) wurden 3.372 Nutzer der Apps von Bonial, marktguru und Shopfully befragt. 53 Prozent lassen sich bei fast jedem Einkauf zu zusätzlichen Produkten verleiten. Knapp die Hälfte gibt dabei zwischen 5 und 15 Euro mehr aus als ursprünglich vorgesehen.

Coupons und Aktionsflächen wirken stärker als personalisierte Werbung

Besonders auffällig ist, welche Angebote tatsächlich zum spontanen Zugreifen motivieren. Klassische Verkaufsaktionen schneiden deutlich besser ab als individuell zugeschnittene Empfehlungen in Apps oder Onlineshops.

Die wichtigsten Kaufanreize im Überblick:

Aktionsflächen im Geschäft: 46 Prozent

Coupons und Rabatte für den nächsten Einkauf: 41 Prozent

Mengenrabatte wie „3 für 2“: 34 Prozent

Saisonale Angebote: 22 Prozent

Personalisierte Empfehlungen: knapp 10 Prozent

Mit 72 Prozent erlebt die große Mehrheit ungeplante Käufe hauptsächlich im stationären Handel. Besonders häufig landen Lebensmittel und Snacks zusätzlich im Einkaufswagen. Drogerieartikel und Getränke folgen mit deutlichem Abstand.

Trotz dieser Spontankäufe achten Verbraucher weiterhin auf die Preise. 36 Prozent vergleichen gezielt mehrere Angebote, während 33 Prozent verstärkt günstigere Eigenmarken ausprobieren. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, inzwischen bewusster einzukaufen.

Auch Bonusprogramme beeinflussen das Kaufverhalten. 43 Prozent lassen sich dadurch gelegentlich zu Zusatzkäufen bewegen, während sie für 30 Prozent keine Rolle spielen.

Gut zu wissen Die Ergebnisse sind allerdings nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung, da ausschließlich Nutzer der beteiligten Einkaufs-Apps befragt wurden. Gerade diese Zielgruppe dürfte besonders aufmerksam auf Angebote reagieren.

Interessant bleibt dennoch der deutliche Abstand zwischen klassischen Rabatten und personalisierten Empfehlungen. Ein gut sichtbarer Preisvorteil scheint für viele Käufer überzeugender zu sein als eine vermeintlich passende Empfehlung durch einen Algorithmus.

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