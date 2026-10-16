Lieferando und REWE starten Sofort-Lieferung in Hamburg

REWE und Lieferando starten in Hamburg einen neuen Lieferservice, der Lebensmittel direkt aus Supermärkten innerhalb von 45 Minuten zustellt.

Zum Auftakt beteiligen sich fünf REWE-Märkte. Kunden können über die Lieferando-App auf ein Sortiment von 5.000 bis 9.000 Artikeln zugreifen. Dazu gehören frisches Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Tiefkühlwaren und Fertiggerichte.

REWE Sofort-Lieferung über Lieferando: So funktioniert der Service

Die Bestellung erfolgt über die neue Option „REWE Sofort-Lieferung“ innerhalb der Lieferando-App. Mitarbeiter der teilnehmenden Supermärkte stellen die Waren zusammen, anschließend übernimmt Lieferando die Zustellung.

Diese fünf Hamburger Standorte sind zum Start dabei:

Barmbek

Hohenfelde

Niendorf

Stellingen

Ottensen

Das Liefergebiet erstreckt sich zunächst auf zahlreiche Stadtteile innerhalb des Ring 2 rund um die Alster. Je nach Markt ist der Service montags bis samstags zwischen 7 und 22 Uhr verfügbar. Konkrete Liefergebühren oder Mindestbestellwerte nennt das Unternehmen in seiner Ankündigung nicht.

Die neue Sofort-Lieferung ergänzt das bereits seit 2024 bestehende Angebot REWE Express auf Lieferando. Der wesentliche Unterschied liegt im größeren Sortiment, das direkt aus den örtlichen Supermärkten zusammengestellt wird.

Der Service ist außerdem bereits in Jena angelaufen. Weitere REWE-Märkte und Städte sollen noch im Laufe des Jahres folgen. Parallel arbeitet REWE auch mit anderen Lieferplattformen zusammen.

Für spontane Einkäufe ist das durchaus interessant. Anders als bei klassischen Lebensmittellieferdiensten steht hier weniger der geplante Wocheneinkauf im Mittelpunkt, sondern die schnelle Versorgung aus dem Supermarkt in der Nachbarschaft. Wie attraktiv das Angebot tatsächlich ist, hängt allerdings auch von den Lieferkosten und den verfügbaren Produkten ab.

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