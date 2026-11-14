Indeed: Homeoffice-Angebot fällt auf niedrigsten Stand seit 2022

Das Homeoffice-Angebot auf dem deutschen Stellenmarkt ist laut Indeed auf den niedrigsten Stand seit Januar 2022 gefallen.

Im dritten Quartal 2026 boten nur noch 13,9 Prozent der auf Indeed veröffentlichten Stellenanzeigen eine Remote- oder Hybrid-Option. Im April 2023 waren es auf dem bisherigen Höchststand noch 16,8 Prozent. Seit Januar 2026 ist der Anteil kontinuierlich gesunken.

Homeoffice wird auch bei klassischen Bürojobs seltener

Der Rückgang hängt teilweise mit der Entwicklung des Arbeitsmarkts zusammen. Während Stellenangebote in Pflege, Einzelhandel und Handwerk rund 22 Prozent über dem Niveau von Anfang 2020 liegen, werden in klassischen Büroberufen etwa 22 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben.

Allerdings verschwindet die Homeoffice-Option zunehmend auch dort, wo mobiles Arbeiten grundsätzlich möglich wäre. In entsprechenden Bürojobs sank der Anteil der Stellenanzeigen mit Remote-Angebot im dritten Quartal um 1,6 Prozentpunkte auf 34,2 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang 2,4 Prozentpunkte.

Große Arbeitgeber wie Mercedes-Benz, Deutsche Bahn, Telekom und SAP haben zuletzt strengere Präsenzregeln eingeführt. Indeed-Ökonomin Virginia Sondergeld sieht darin auch eine Folge des schwächeren Arbeitsmarkts. Unternehmen müssen derzeit weniger stark um Bewerber konkurrieren.

Auch der allgemeine Stellenmarkt entwickelt sich verhalten:

Das Stellenangebot sank im dritten Quartal um 1,1 Prozent.

Im Maschinenbau stiegen die Ausschreibungen um 10 Prozent.

Das Bauwesen legte um 6,5 Prozent zu.

In der Pflege ging das Angebot um 5,6 Prozent zurück.

Für Bewerber bedeutet diese Entwicklung weniger Auswahl bei flexiblen Arbeitsmodellen. Ob die stärkere Büropräsenz tatsächlich zu mehr Produktivität führt, ist bislang offen. Allein die Anwesenheit am Arbeitsplatz macht ein Unternehmen schließlich nicht automatisch erfolgreicher.

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