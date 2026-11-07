Apple TV mit Android steuern: Diese kostenlose App macht es möglich

Der Entwickler Jesse Cheng bietet mit aTV RC eine kostenlose Android-App an, die den Apple TV steuert und zusätzliche Funktionen ermöglicht.

Apple selbst stellt für Android keine entsprechende Fernbedienungs-App bereit. Wer einen Apple TV besitzt, aber ein Android-Smartphone verwendet, kann diese Lücke mit aTV RC schließen. Die Anwendung ist kostenlos und verzichtet laut Entwickler auf Werbung, Tracking und Datensammlung.

Die Einrichtung erfolgt über das lokale Netzwerk. Nach dem Start sucht die App nach verfügbaren Geräten. Nutzer wählen ihren Apple TV aus und bestätigen die Verbindung mit einem Code, der auf dem Fernseher erscheint. Anschließend verbindet sich das Smartphone bei weiteren Starts automatisch.

aTV RC bietet mehr als eine Apple-TV-Fernbedienung

Die grundlegende Bedienung funktioniert über ein virtuelles Touchpad und verschiedene Schaltflächen. Besonders praktisch ist die Texteingabe über die Android-Tastatur, etwa bei der Suche nach Filmen oder Serien.

Darüber hinaus bietet aTV RC weitere Funktionen:

Integration der Apple-TV-Wiedergabe in die Android-Mediensteuerung

Anzeige und Start installierter Apple-TV-Apps

Bildschirmspiegelung vom Android-Smartphone über AirPlay

Anpassbare Position des virtuellen Touchpads

Ganz ausgereift scheint die Anwendung noch nicht zu sein. Wie „Techgedöns“ berichtet, funktioniert die Bildschirmspiegelung grundsätzlich, weist aber noch Verzögerungen auf. Auch die Symbole installierter Apps werden teilweise nicht korrekt angezeigt.

aTV RC ist über den Google Play Store erhältlich. Gerade für Haushalte, in denen Android-Smartphones und Apple-Geräte gemeinsam genutzt werden, dürfte die Anwendung interessant sein. Dass eine solche grundlegende Verbindung erst durch einen unabhängigen Entwickler ermöglicht wird, ist allerdings auch bezeichnend für Apples weiterhin recht geschlossenes Ökosystem.

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