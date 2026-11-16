Fintech

ING kündigt Wartungsarbeiten an – Online-Banking nicht verfügbar

René Hesse
Von
Ing

Die ING Deutschland kündigt für den 20. und 21. November 2026 umfangreiche Wartungsarbeiten an, die das Banking für 15 Stunden lahmlegen.

Von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, können Kunden weder das Online-Banking noch die ING-App nutzen. Auch Echtzeitüberweisungen sind während dieser Zeit nicht möglich. Das betrifft sowohl den Versand als auch den Empfang entsprechender Zahlungen.

ING-Wartungsarbeiten: Kartenzahlungen bleiben möglich

Immerhin gibt es eine wichtige Ausnahme: Das Bezahlen mit Karte oder Smartphone funktioniert laut ING weiterhin. Apple Pay und Google Pay sind von der angekündigten Downtime ebenfalls nicht betroffen.

Wer am Wochenende Überweisungen erledigen oder auf sein Banking zugreifen möchte, sollte die ungewöhnlich lange Unterbrechung allerdings einplanen. 15 Stunden sind schließlich kein kleines Wartungsfenster.

Warum die ING ihre Systeme abschaltet

Hintergrund ist ein sogenanntes Business-Release. Die ING führt nach eigenen Angaben normalerweise drei solcher größeren Aktualisierungen pro Jahr durch. Dabei werden zahlreiche technische Änderungen an den Banksystemen und Datenbanken vorgenommen.

Da diese Arbeiten das Backend betreffen, müssen auch die darüber erreichbaren Banking-Dienste vorübergehend abgeschaltet werden. Die Bank begründet das Vorgehen unter anderem mit der Datensicherheit und der technischen Weiterentwicklung ihrer Systeme.

Die ING betreut inzwischen mehr als 10 Millionen Kunden. Entsprechend viele Nutzer sind potenziell von der Wartung betroffen. Dass die Arbeiten über Nacht beginnen, dürfte die Auswirkungen zumindest etwas begrenzen. Die geplante Abschaltung reicht allerdings bis weit in den Samstagnachmittag.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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