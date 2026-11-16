Kein Zugriff aufs Konto: ING-Kunden berichten von kurioser App-Sperre

Einige Kunden der ING können ihre Banking-App auf dem iPhone nicht mehr nutzen, weil diese ein offenbar nicht verfügbares Update verlangt.

Seit dem 12. November berichten betroffene Nutzer von einer ungewöhnlichen Fehlermeldung. Beim Öffnen der ING-App erscheint die Aufforderung, die Anwendung zu aktualisieren. Im App Store steht allerdings kein entsprechendes Update bereit. Die installierte Version ist nach Angaben der Nutzer bereits aktuell.

Das Problem wird unter anderem in einem Reddit-Thread und in zahlreichen Bewertungen im Apple App Store beschrieben. Ein Nutzer nennt ausdrücklich die App-Version 9.34.7, mit der seitdem kein Login mehr möglich sei.

ING-App: Auch die Freigabe fürs Online-Banking betroffen

Besonders ärgerlich ist, dass die App nicht nur für das mobile Banking genutzt wird, sondern auch zur Freigabe von Anmeldungen. Ein betroffener Kunde berichtet, dass er deshalb überhaupt keinen Zugriff mehr auf sein Online-Banking habe.

Auch der Kontakt zum ING-Kundenservice brachte ihm nach eigener Darstellung keine Lösung. Stattdessen habe er eine Standardantwort mit dem Vorschlag erhalten, die App neu zu aktivieren. Das könnte in dieser Situation allerdings problematisch sein, wenn die erneute Aktivierung ohne funktionierende App nicht abgeschlossen werden kann.

Warum die Anwendung ein Update verlangt, das im App Store offenbar nicht angeboten wird, ist bislang unklar. Ebenso lässt sich nicht sagen, welche Geräte oder Konfigurationen konkret betroffen sind. Ein Nutzer nennt ausdrücklich iOS 26 und eine deutsche Apple-ID.

Es handelt sich nach den vorliegenden Berichten nicht um einen flächendeckenden Ausfall. Die Beschwerden sind vereinzelt, aber durchaus auffällig. Gerade bei einer Banking-App ist ein solcher Fehler unangenehm, weil im ungünstigsten Fall nicht nur die App selbst, sondern gleich der gesamte Kontozugang betroffen ist.

Eine nachvollziehbare technische Erklärung oder konkrete Lösung liegt bislang nicht vor. Läuft bei euch alles rund?

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