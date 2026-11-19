Die ING veranstaltet am 16. März 2027 erneut den bundesweiten Finanztag Money Morning und erweitert das Angebot um neue Themen.

Gemeinsam mit „ZEIT für die Schule“ bietet die Bank einen Vormittag rund um Finanzbildung an. Lehrer erhalten dafür kostenlose Unterrichtsmaterialien, die sie direkt im Unterricht einsetzen können.

Die Aktion richtet sich an Schulen in ganz Deutschland. Eine Anmeldung für den nächsten Termin ist bereits möglich. Beim ersten Finanztag im März 2026 nahmen nach Angaben der ING rund 900 Schulen mit insgesamt 56.000 Schülern teil.

ING Money Morning 2027: Altersvorsorge als neues Unterrichtsthema

Für die nächste Ausgabe erweitert die ING die Unterrichtsinhalte. Neu hinzu kommen unter anderem die Altersvorsorge und das Altersvorsorgedepot. Damit sollen Schüler frühzeitig verstehen, wie finanzielle Entscheidungen und die Absicherung im Alter zusammenhängen.

Die wichtigsten Eckdaten:

Termin: 16. März 2027

Teilnahme: bundesweit für Schulen

Materialien: kostenlos und laut ING didaktisch erprobt

Neue Themen: Altersvorsorge und Altersvorsorgedepot

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der offiziellen Aktionsseite der ING.

Finanzbildung ist ein Thema, das im regulären Schulalltag durchaus mehr Platz vertragen könnte. Gerade bei Fragen zu Geldanlage, Vorsorge und langfristigen finanziellen Entscheidungen hängt das vorhandene Wissen häufig davon ab, was Eltern ihren Kindern vermitteln.

Dass eine Bank solche Unterrichtsangebote organisiert, darf man natürlich auch kritisch betrachten. Entscheidend ist letztlich, ob die Materialien tatsächlich unabhängiges Finanzwissen vermitteln und nicht vor allem die Perspektive eines Finanzinstituts. Die kostenlose Bereitstellung allein sagt darüber noch wenig aus.

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