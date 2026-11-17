Die ING entwickelt gemeinsam mit Amundi erstmals eigene ETFs, die ab dem 1. Januar 2027 in Deutschland angeboten werden sollen.

Bisher vermittelt die Direktbank ihren Kunden ETFs anderer Anbieter. Künftig übernimmt sie auch selbst die aktive Verwaltung entsprechender Fonds. Dafür nutzt die ING die ETF-Plattform und das Fachwissen des europäischen Vermögensverwalters Amundi.

Deutschland ist der erste Markt für das neue Angebot. Die Bank verbindet den Einstieg mit ihrem Ziel, langfristige Geldanlagen und den Vermögensaufbau für mehr Menschen zugänglich zu machen.

Gut zu wissen Was ist ein ETF? Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Fonds, der das Geld vieler Anleger bündelt und beispielsweise in zahlreiche Aktien oder Anleihen investiert. Klassische ETFs bilden meist einen Börsenindex nach. Sie ermöglichen eine breite Streuung bei vergleichsweise niedrigen Kosten. Aktiv verwaltete ETFs setzen dagegen auf Anlageentscheidungen von Fondsmanagern. Wie bei anderen Wertpapieren sind auch mit ETFs Verlustrisiken verbunden.

ING startet mit zwei aktiv verwalteten ETFs

Zum Start sind zwei unterschiedliche Fonds vorgesehen, die von den Fondsmanagern des Global Investment Centre der ING betreut werden:

Aktien-ETF: Investiert ausschließlich in Aktien.

Investiert ausschließlich in Aktien. Anleihen-ETF: Konzentriert sich auf festverzinsliche Wertpapiere.

Anders als bei klassischen ETFs, die lediglich einen Index nachbilden, treffen die Fondsmanager hier aktive Anlageentscheidungen. Die ING will dabei ihre eigene Anlagestrategie einbringen und Entscheidungen zur Portfolioaufteilung nachvollziehbar erklären.

Interessant ist vor allem der geplante Vertriebsweg: Die beiden ETFs sollen zunächst über das neue Altersvorsorge-Depot der ING erhältlich sein. Der Start ist für den 1. Januar 2027 vorgesehen.

Genaue Konditionen noch offen

Gerade bei aktiv verwalteten ETFs dürfte die Kostenstruktur für Anleger allerdings eine wichtige Rolle spielen. Die jährlichen Produktkosten betragen im AV Relax-Depot insgesamt 0,20 Prozent.

Die Bank setzt zunächst auf regelmäßiges und langfristiges Investieren im Rahmen der Altersvorsorge. Später könnte das Konzept auch in anderen europäischen Märkten eingeführt werden. Eine konkrete Planung dafür nennt die ING noch nicht.

ETFs spielen im Wertpapiergeschäft der Direktbank bereits eine große Rolle. Nach Unternehmensangaben entfallen rund zwei Drittel der Anlagezuflüsse im Brokerage-Geschäft auf diese Produkte.

Mit eigenen Fonds wird die ING nun allerdings nicht mehr nur zur Vertriebsplattform, sondern auch zum Anbieter aktiv verwalteter Anlageprodukte. Für Kunden wird deshalb interessant, wie sich deren Kosten und Anlagestrategien von den bereits verfügbaren ETFs unterscheiden.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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