Fintech

ING verrät die Preise für ihr neues Altersvorsorge-Depot

René Hesse
Von
2 Kommentare

Die ING Deutschland startet am 1. Januar 2027 mit zwei staatlich geförderten Altersvorsorge-Depots ohne eigene Depot- und Ordergebühren.

Die Bank hat jetzt die ersten konkreten Konditionen für ihr Altersvorsorge-Depot vorgestellt. Kunden können zwischen dem selbst verwalteten Aktiv-Depot und dem stärker vorstrukturierten Relax-Depot wählen. Beide Varianten lassen sich vollständig digital eröffnen und bereits ab zehn Euro monatlich besparen.

ING Altersvorsorge-Depot: Kosten und Unterschiede

Beim Aktiv-Depot stehen mehr als 1.000 ETFs sowie zahlreiche Fonds zur Auswahl. Mehrere Produkte können gleichzeitig bespart werden. Die laufenden Produktkosten (TER) beginnen bei 0,03 Prozent jährlich.

Das Relax-Depot richtet sich dagegen an Anleger, die weniger selbst auswählen möchten. Hier erfolgt die Anlage über zwei weltweit gestreute, aktiv verwaltete ETFs. Kunden bestimmen ihre Aktien-Anleihen-Quote selbst. Die jährlichen Produktkosten betragen insgesamt 0,20 Prozent.

Für beide Varianten gelten folgende Konditionen:

  • Keine Depotführungs- und Wechselgebühren
  • Keine Ordergebühren für Einmalzahlungen und Umschichtungen
  • Keine Ausführungsgebühren für Sparpläne
  • Flexible Sparraten ab zehn Euro monatlich
  • Zusätzliche Einmalzahlungen möglich

Die staatliche Grundzulage beträgt bis zu 540 Euro jährlich. Hinzu kommen gegebenenfalls bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind sowie ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro. Kapitalerträge bleiben während der Ansparphase steuerfrei und werden grundsätzlich erst bei der Auszahlung besteuert.

50 Euro Startbonus und Riester-Wechsel geplant

Anspruchsberechtigte Neukunden, die sich noch 2026 in die ING-Starteliste eintragen und bis zum 15. Februar 2027 ein Depot eröffnen, erhalten einmalig 50 Euro.

Für bestehende Riester-Verträge plant die ING im Laufe des Jahres 2027 einen digitalen Wechselservice. Das neue Depot kann bereits vorher eröffnet werden.

Mit dem Verzicht auf eigene Depot- und Transaktionsgebühren setzt die ING auf ein einfaches Kostenmodell. Für Anleger lohnt sich dennoch ein genauer Blick auf die laufenden Fondskosten, denn diese unterscheiden sich je nach gewählter Variante und Anlageprodukt.

Die Details zu beiden Depotvarianten stellt die ING auf ihrer Website bereit.

Sparschwein Sparen
Fintech · 26. Oktober 2026

Traders Place plant Altersvorsorgedepot mit Kostenvorteil

Der Onlinebroker Traders Place plant ab Januar 2027 ein Altersvorsorgedepot mit kostenlosen Transaktionen und zeitweiser ETF-Kostenerstattung. Vorgesehen sind laut uns… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏆
    sagt am

    Grundsätzlich sehr gut, wenn da nicht Trade Republic mit der (aktuell unbefristeten) Erstattung der TER wäre. Wobei man da noch die damit in Verbindung nutzbaren ETFs abwarten müsste oder liegen die schon vor?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Sam ⇡

      Kommt halt auch darauf an, ob der Preis (auch auf diesem geringen Niveau), wirklich immer das ausschlaggebende Argument ist. Ich zum Beispiel bin auch Kunde bei Trade Republic, aber ich nutze es nicht, weil ich die App so schrecklich finde. 😄

      Antworten

Mehr entdecken
Apple iPad mini mit OLED ist offiziell: Das „größte Upgrade aller Zeiten“
26.10.26 · Tablets
Volvo: Die neue Elektro-Hoffnung macht noch Probleme
26.10.26 · Mobilität
Traders Place plant Altersvorsorgedepot mit Kostenvorteil
26.10.26 · Fintech
60 GB für 10 Euro: sparSIM legt bei seinen Tarifen nach – letzte Chance!
15.10.26 · Tarife · Update
pbb direkt mit Zinserhöhung beim Festgeld – 3,60 % p. a. möglich
26.10.26 · Fintech
Apple: Die große Event-Woche könnte schon heute starten
26.10.26 · News
Landgericht Köln erklärt Telekom-Werbung auf Smartphones für rechtswidrig
26.10.26 · Telekom
Hamburg Direct Bank startet Zinsoffensive für das Tagesgeld
23.10.26 · Fintech
Apple stellt seine Produkte auf OLED-Displays um
26.10.26 · Marktgeschehen
Mehr Zinsen für Sparer: Bei 1822direkt gibt es jetzt ein Plus
23.10.26 · Fintech
Du bist hier: ING
mobiFlip / News / Fintech / ING verrät die Preise für ihr neues Altersvorsorge-Depot