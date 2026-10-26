ING verrät die Preise für ihr neues Altersvorsorge-Depot

Die ING Deutschland startet am 1. Januar 2027 mit zwei staatlich geförderten Altersvorsorge-Depots ohne eigene Depot- und Ordergebühren.

Die Bank hat jetzt die ersten konkreten Konditionen für ihr Altersvorsorge-Depot vorgestellt. Kunden können zwischen dem selbst verwalteten Aktiv-Depot und dem stärker vorstrukturierten Relax-Depot wählen. Beide Varianten lassen sich vollständig digital eröffnen und bereits ab zehn Euro monatlich besparen.

ING Altersvorsorge-Depot: Kosten und Unterschiede

Beim Aktiv-Depot stehen mehr als 1.000 ETFs sowie zahlreiche Fonds zur Auswahl. Mehrere Produkte können gleichzeitig bespart werden. Die laufenden Produktkosten (TER) beginnen bei 0,03 Prozent jährlich.

Das Relax-Depot richtet sich dagegen an Anleger, die weniger selbst auswählen möchten. Hier erfolgt die Anlage über zwei weltweit gestreute, aktiv verwaltete ETFs. Kunden bestimmen ihre Aktien-Anleihen-Quote selbst. Die jährlichen Produktkosten betragen insgesamt 0,20 Prozent.

Für beide Varianten gelten folgende Konditionen:

Keine Depotführungs- und Wechselgebühren

Keine Ordergebühren für Einmalzahlungen und Umschichtungen

Keine Ausführungsgebühren für Sparpläne

Flexible Sparraten ab zehn Euro monatlich

Zusätzliche Einmalzahlungen möglich

Die staatliche Grundzulage beträgt bis zu 540 Euro jährlich. Hinzu kommen gegebenenfalls bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind sowie ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro. Kapitalerträge bleiben während der Ansparphase steuerfrei und werden grundsätzlich erst bei der Auszahlung besteuert.

50 Euro Startbonus und Riester-Wechsel geplant

Anspruchsberechtigte Neukunden, die sich noch 2026 in die ING-Starteliste eintragen und bis zum 15. Februar 2027 ein Depot eröffnen, erhalten einmalig 50 Euro.

Für bestehende Riester-Verträge plant die ING im Laufe des Jahres 2027 einen digitalen Wechselservice. Das neue Depot kann bereits vorher eröffnet werden.

Mit dem Verzicht auf eigene Depot- und Transaktionsgebühren setzt die ING auf ein einfaches Kostenmodell. Für Anleger lohnt sich dennoch ein genauer Blick auf die laufenden Fondskosten, denn diese unterscheiden sich je nach gewählter Variante und Anlageprodukt.

Die Details zu beiden Depotvarianten stellt die ING auf ihrer Website bereit.

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