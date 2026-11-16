Smartphones

iPhone Duo: Apple will vier Dinge optimieren, aber die Zeit wird knapp

Oliver Schwuchow
Von

Apple will vier große Kritikpunkte beim iPhone Duo angehen, aber so langsam wird die Zeit für die zweite Generation knapp, wie Mark Gurman von Bloomberg betont.

Es gibt Prototypen mit Face ID, das hat er schon einmal behauptet (Face ID ist auf der Außenseite), aber es ist unklar, ob das schon beim iPhone Duo 2 passiert. Bis zum iPhone Duo 3 möchte Apple aber die folgenden Punkte angehen(optimieren:

  • Das iPhone Duo soll langfristig dünner und leichter werden, die aktuelle Generation ist relativ dich und schwer für ihre Größe. Es ist aber unklar, ob Apple dafür das Material wechselt, denn in dieser Form wäre das schwierig.
  • Das iPhone Duo soll Face ID bekommen, vermutlich auf der Außenseite. Es ist noch unklar, ob Apple mit Face ID weiterhin an Touch ID festhalten wird, aber vielleicht sehen wir bald beide Technologien in einem iPhone vereint.
  • Das iPhone Duo soll einen Action Button (Aktionstaste) bekommen, was mich überrascht, denn es gibt das Gerücht, dass dieser nächstes Jahr verschwinden soll (oder jedenfalls mit der Kamerataste im iPhone kombiniert wird).
  • Das iPhone Duo soll eine dritte Tele-Kamera für den Zoom bekommen, was der größte Kritikpunkt ist. Es ist aber unklar, ob wir die hochwertige Periskop-Technik sehen (wovon ich nicht ausgehe, da diese etwas zu dick wäre).

Sollte Apple das aber alles bis zum iPhone Duo 3 realisieren können und iOS weiter optimieren können, wäre das 2028 eine Option für mein iPhone. 2027 glaube ich noch nicht daran, die zweite Generation wird vermutlich zunächst Feinschliff sein.

Kommentar · 15. November 2026

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