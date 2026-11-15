Kommentar

Mein Tipp der Woche: Schmuddelwetter (kostenlose Wetter-App für iOS)

Oliver Schwuchow
Von

Ich bin zwar mittlerweile durchaus mit der Wetter-App von iOS zufrieden, nutze aber auch gerne mal andere Quellen und probiere Apps aus. Viele schaffen es aber nicht dauerhaft auf eines meiner Geräte, weil in der heutigen Zeit oft ein Abo lockt.

Das gibt es bei Schmuddelwetter nicht, die App selbst ist auch kostenlos und eher ein Hobby, wie der Entwickler mitgeteilt hat. Ich habe sie mir die Tage einfach mal angeschaut und war überrascht, wie gut die (vor allem kostenlose) App doch ist.

Optisch schön, ein ansprechendes Icon, auf Wunsch ein lustiges Icon, Daten des DWD, App für die Apple Watch mit guten Komplikationen, es gibt Widgets, bisher macht sie einen wirklich soliden Eindruck. Ich dachte, dass ich sie installiere und dann wieder lösche, weil irgendwas hinter einem Abo steckt, das ist aber nicht so.

Ich weiß noch nicht, ob Schmuddelwetter meine erste Anlaufstelle als Wetter-App wird, aber ich werde sie jetzt einfach mal eine Weile testen und wollte sich euch an dieser Stelle empfehlen, denn der Download ist kostenlos im App Store von Apple.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.


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