ja! mobil: 120 GB extra und Starter-Pakete zum halben Preis

Der Mobilfunkanbieter ja! mobil spendiert Neukunden ab dem 26. Oktober 2026 insgesamt 120 GB zusätzliches Datenvolumen.

Die Aktion läuft bis zum 1. November 2026 und gilt für die drei Smart-Tarife. Zusätzlich reduziert der Anbieter die einmaligen Kosten für die Starter-Pakete um 50 Prozent. Statt 9,95 Euro werden während des Aktionszeitraums nur 4,98 Euro fällig.

ja! mobil: 120 GB zusätzlich für drei Smart-Tarife

Das zusätzliche Datenvolumen wird nicht auf einmal bereitgestellt. Neukunden erhalten nach Aktivierung eines teilnehmenden Tarifs zwölfmal jeweils 10 GB zusätzlich zum regulären Datenvolumen. Damit verteilen sich die insgesamt 120 GB auf mehrere Zeiträume.

Diese drei Tarife nehmen an der Aktion teil:

Smart: 25 GB für 8,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12 × 10 GB

25 GB für 8,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12 × 10 GB Smart Plus: 50 GB für 13,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12 × 10 GB

50 GB für 13,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12 × 10 GB Smart Max: 100 GB für 18,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12 × 10 GB

An den regulären Tarifpreisen ändert sich durch die Aktion nichts. Der zusätzliche Datenbonus kommt zum jeweiligen Inklusivvolumen hinzu. Nach Angaben des Anbieters richtet sich das Angebot ausschließlich an Neukunden, die einen der genannten Smart-Tarife im Aktionszeitraum aktivieren.

Die vergünstigten Starter-Pakete sind ebenso wie die Tarife deutschlandweit in allen REWE-Märkten erhältlich. Alternativ können Interessenten die Angebote direkt über die Website von ja! mobil buchen.

Interessant ist vor allem die Kombination aus reduziertem Einstiegspreis und zusätzlichem Datenvolumen. Wer ohnehin einen Prepaid-Tarif sucht, bekommt hier einen zeitlich begrenzten Bonus, ohne dafür einen teureren Tarif auswählen zu müssen.

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