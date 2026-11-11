Japan Post stoppt Versand von Onlinebestellungen nach Deutschland

Japan Post hat den Versand gewerblicher Onlinebestellungen an Privatkunden in Deutschland zum 9. November 2026 eingestellt.

Das japanische Postunternehmen hat seine internationalen Versandbedingungen aufgrund von Steuerreformen in der Europäischen Union angepasst. Die Änderungen betreffen zahlreiche europäische Länder, allerdings gelten für Deutschland besonders weitreichende Einschränkungen.

Während Onlinebestellungen in andere EU-Staaten unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin verschickt werden können, schließt Japan Post entsprechende B2C-Sendungen nach Deutschland vollständig aus.

Japan Post: Deutschland von B2C-Versand ausgeschlossen

Die neuen Bedingungen wurden am 4. November angekündigt und gelten seit dem 9. November für sämtliche internationalen Postdienste von Japan Post. Betroffen sind Sendungen aus gewerblichen Onlineverkäufen an Privatkunden.

Die offiziellen Versandbedingungen unterscheiden drei Varianten:

Mit IOSS-Verfahren und vorausbezahlten Einfuhrabgaben (DDP): nicht zulässig.

Mit IOSS-Verfahren und Abgaben beim Empfänger (DAP): nicht zulässig.

Ohne IOSS-Verfahren und mit Abgaben beim Empfänger (DAP): nicht zulässig.

IOSS ist ein EU-Verfahren zur vereinfachten Abwicklung der Einfuhrumsatzsteuer bei Onlinebestellungen mit einem Warenwert von höchstens 150 Euro. Auch dessen Nutzung ermöglicht den betroffenen Versand nach Deutschland nicht.

Deutschland als Sonderfall: Japan Post sperrt gewerbliche Sendungen

In anderen europäischen Ländern sind einzelne Versandvarianten weiterhin erlaubt. Beispielsweise akzeptiert Japan Post für Italien, Spanien und die Niederlande alle drei genannten Konstellationen.

Zusätzlich passt Japan Post für Deutschland bestimmte Wertgrenzen an. So wird die bisherige Formulierung „unter 45 Euro“ durch „45 Euro oder weniger“ ersetzt. Diese Änderung hebt den Ausschluss gewerblicher Onlinebestellungen jedoch nicht auf.

Die Einschränkung betrifft ausdrücklich B2C-Sendungen aus Onlineverkäufen und bedeutet keinen vollständigen Stopp sämtlicher Postsendungen nach Deutschland.

Japan Post ist der nationale Postdienstleister Japans und spielt eine zentrale Rolle beim internationalen Versand von Briefen und Paketen.

Für deutsche Kunden wird damit vor allem der Einkauf bei japanischen Onlineshops komplizierter. Händler müssen auf andere Versanddienstleister ausweichen, sofern sie ihre Waren weiterhin nach Deutschland liefern möchten. Gerade bei günstigeren Produkten können zusätzliche Versandkosten dann schnell ins Gewicht fallen.

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