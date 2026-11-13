Joyn und PLAION PICTURES starten kostenlose Anime-Mediathek aniverse TV

Der Streaming-Dienst Joyn startet im November die kostenlose Anime-Mediathek aniverse TV mit über 250 Episoden und 16 Filmen.

Dafür arbeitet Joyn mit PLAION PICTURES und dessen Anime-Marke aniverse zusammen. Die neue Mediathek soll verschiedene Serien und Filme bündeln, darunter durchaus bekannte Titel. Ein zusätzliches kostenpflichtiges Abo ist für das angekündigte Angebot nicht erforderlich. Werbefinanziert ist das Ganze freilich dennoch.

Diese Anime-Serien und Filme kommen zu Joyn

Bei den Serien ist die Auswahl recht gemischt. Neben Fantasy und Science-Fiction finden sich auch ruhigere Geschichten im Programm. Konkret nennt Joyn folgende Titel:

Overlord

Tico: Ein toller Freund

Star Blazers 2199

Hyouka

Tada Never Falls in Love

Gosick

Bei den Filmen sind unter anderem Girls und Panzer (Teil 1 und 2), No Game No Life Zero, Colorful und K: Seven Stories angekündigt.

Über 250 Episoden hören sich erst einmal ordentlich an. Allerdings verteilt sich diese Zahl auf mehrere Serien. Wie vollständig die einzelnen Titel verfügbar sein werden, verrät Joyn bislang nicht. Gerade bei Anime ist das keine ganz unwichtige Information. Eine große Episodenzahl hilft schließlich wenig, wenn man nach einer Staffel wieder auf die Suche gehen muss.

Interessanter als die reine Menge dürfte am Ende ohnehin sein, welche Serien Joyn tatsächlich komplett anbietet. 250 Episoden sind schnell geschaut, wenn man sich erst einmal festgebissen hat.

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