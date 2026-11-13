Unterhaltung

Der letzte seiner Art? Disney zeigt Trailer für neuen Pixar-Film

Oliver Schwuchow
Von
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Disney setzt bei Pixar ab sofort wieder verstärkte auf bekannte Marken und hat das Studio verkleinert, aber der 2025 für 2027 angekündigte Film „Gatto“ kommt noch wie geplant in die Kinos und heute hat man den ersten Trailer dafür veröffentlicht.

Kinostart ist am 5. März 2027 und ich befürchte, dass es auf absehbare Zeit der letzte neue Film von Pixar ist, denn danach folgen „Die Unglaublichen 3“ (2028), „Coco 2“ (2029) und „Monster AG 3“ (vermutlich 2030). Und in den 2030ern werden wir sicher auch eher „Inside Out 3“ statt eines ganz neuen Pixar-Films sehen.

Ich verstehe diese Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht, aber ich finde es auf der anderen Seite auch schade, dass Disney, die teilweise sehr talentierte Teams haben, sein Potenzial so sehr liegen lässt. Nicht nur bei Pixar, auch bei Disney selbst.

In Disneys und Pixars originellem Animationsabenteuer „Gatto“ beginnt der rauflustige schwarze Kater Nero (Stimme: Mark Ruffalo) sich zu fragen, ob er sein Leben richtig gelebt hat, nachdem er jahrelang durch die von Kanälen durchzogene, abergläubische Stadt Venedig in Italien geschlittert ist. Da er bei Rocco (gesprochen von Laurence Fishburne), dem skrupellosen lokalen Katzen-Mafiaboss, Schulden hat, gerät Nero in eine Zwickmühle und ist gezwungen, eine wahrhaft unerwartete Freundschaft zu schließen, die ihn vielleicht endlich zu seiner Bestimmung führen könnte – es sei denn, Venedig bekommt ihn vorher in die Finger.

Dienste · 13. November 2026

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