Kein neues Mass Effect: EA stellt BioWare ein

EA ist jetzt ein privates Unternehmen und man mistet direkt aus, was sich viele schon gedacht haben. Die rund 400 Entlassungen, über die Jason Schreier von Bloomberg heute berichtet, sind vermutlich auch nur der Anfang einer Welle.

Als Erstes trifft es BioWare, das Entwicklerstudio wird komplett geschlossen und das neue Mass Effect, was in Entwicklung war, eingestellt. In einem internen Brief heißt es, dass man sich auf die Spiele fokussiert, die sich am meisten rechnen.

Wir werden also mehr generischen 0815-Kram und Sportspiele von EA sehen, es muss Geld einbringen und darf kein großes Risiko sein. Ein neues Skate bleibt in Entwicklung, das Team dahinter wird aber kleiner, so die Quelle, dafür wird ein neues Spiel im Sims-Universum gestrichen und man priorisiert ein neues Projekt.

Die Folgen der aktuellen Entwicklung in der Branche werden wir erst noch in den kommenden Jahren sehen, aber ich habe so den Eindruck, als ob wir auf eine Ära ohne großes Risiko und mit sehr viel In-App-Käufen-Standard-Spielen zusteuern.

Deutlich teurere Konsolen helfen da auch nicht.

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