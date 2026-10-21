Xbox Series X/S: Wann kommt FSR 4.1 als Update?

Microsoft und AMD haben gestern verraten, dass die Xbox Series X und Xbox Series S ein Update mit FSR 4.1 bekommen werden, eine Upscaling-Technologie.

Schön und gut, nur wann werden wir die neue Technologie sehen? Ein Datum hat man von offizieller Seite nicht genannt, aber es soll noch 2026 losgehen, wie man bei Windows Central erfahren hat. FSR 4.1 kommt auch auf den Xbox-Handheld von Asus, da soll es sogar noch diese Woche eine erste Preview als Update geben.

Einige Xbox-Entwickler wurden bereits vor der Ankündigung mit den Tools von AMD und Microsoft versorgt, andere bekommen sie jetzt. Ziel sei es, dass noch vor Ende des Jahres erste Spiele mit FSR 4.1 für die Xbox Series-Generation kommen.

Die für viele spannende Frage ist ja, wie bei Sony und PSSR oder QSSR, ob GTA 6 auf eine Upscaling-Technologie zurückgreift. Eine Frage, die mich auch brennend interessiert, die Rockstar bis heute allerdings (leider) nicht offiziell beantwortet hat.

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