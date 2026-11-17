Der Online-Marktplatz Kleinanzeigen führt einen KI-Assistenten ein, der Anzeigen erstellt, Preise einschätzt und Gespräche mit Käufern übernimmt.

Die neuen Funktionen werden ab sofort über die kommenden Wochen schrittweise für alle Nutzer auf iOS, Android und Desktop bereitgestellt. Ziel ist es, den Aufwand beim Kaufen und Verkaufen deutlich zu reduzieren. Dabei sollen Nutzer selbst bestimmen können, welche Aufgaben die KI übernimmt.

Kleinanzeigen KI: Vom Produktfoto bis zur Kommunikation

Im Mittelpunkt steht ein neuer KI-Assistent, der direkt in die Plattform integriert wird. Auf der Startseite bündelt der Bereich „Deine Aktivitäten“ künftig laufende Gespräche, aktive Anzeigen und neue Nachrichten.

Diese Funktionen sind angekündigt:

Scanner: Ein Produktfoto genügt, damit die KI den möglichen Wert und die Nachfrage einschätzt.

Ein Produktfoto genügt, damit die KI den möglichen Wert und die Nachfrage einschätzt. Preisempfehlung: Vergleichbare Angebote dienen als Grundlage für einen Verkaufspreis.

Vergleichbare Angebote dienen als Grundlage für einen Verkaufspreis. Anzeigenerstellung: Die KI erstellt aus einem Foto eine vollständige Verkaufsanzeige.

Die KI erstellt aus einem Foto eine vollständige Verkaufsanzeige. Kommunikation: Der Assistent beantwortet Fragen von Interessenten und kann Gespräche eigenständig weiterführen.

Besonders interessant ist die sogenannte agentische Funktion. Verkäufer können die weitere Kommunikation an die KI übergeben. Diese führt Gespräche im Hintergrund fort, bis eine Entscheidung des Verkäufers erforderlich wird. Laut Kleinanzeigen handelt die KI ausschließlich nach ausdrücklicher Bestätigung.

Das Unternehmen sieht darin erst den Anfang. Langfristig soll der Assistent auch komplexere Vorhaben begleiten, etwa die Wohnungssuche samt anschließendem Umzug oder die Anschaffung einer Babyausstattung. Kleinanzeigen erreicht nach eigenen Angaben monatlich mehr als 32 Millionen Menschen.

Für den Alltag dürfte vor allem die automatische Anzeigenerstellung interessant sein. Wer regelmäßig gebrauchte Dinge verkauft, kennt den Aufwand für Fotos, Beschreibungen und Rückfragen. Wie zuverlässig die KI Preise einschätzt und Gespräche führt, wird sich allerdings erst im praktischen Einsatz zeigen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗