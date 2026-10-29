Mehr Platz für Webseiten: Ein kleiner Trick für das iPhone Duo

Die kostenlose Safari-Erweiterung Wider ermöglicht es, Webseiten auf dem Außendisplay des iPhone Duo über die gesamte Breite darzustellen.

Das kleine Tool richtet sich speziell an Nutzer des iPhone Duo, die beim Surfen auf dem äußeren Bildschirm mehr Platz für Webseiten haben möchten. Statt sich mit der normalen Darstellung von Safari zufriedenzugeben, lässt sich mit Wider ein zusätzlicher Vollbreitenmodus aktivieren.

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten. Über einen Schalter in der rechten Navigationsleiste können Nutzer jederzeit zwischen der normalen Webseitenansicht und dem breiteren Modus wechseln. Weitere Einstellungen sind dafür nicht notwendig.

Wider für das iPhone Duo: Kostenlos, aber nicht überall kompatibel

Die Erweiterung ist (noch) kostenlos erhältlich und konzentriert sich auf genau diese eine Funktion. Allerdings funktioniert Wider nicht auf jeder Webseite zuverlässig. Der Entwickler weist ausdrücklich darauf hin, dass es bei bestimmten Internetseiten zu Problemen kommen kann.

Wer auf eine inkompatible Webseite stößt, kann diese direkt über die App melden. Der Entwickler möchte anhand solcher Rückmeldungen die Unterstützung weiterer Webseiten verbessern.

Ich finde solche kleinen Helfer durchaus sympathisch. Wider löst ein konkretes Problem, ohne daraus gleich eine umfangreiche Anwendung machen zu wollen. Gleichzeitig ist es schon ein bisschen peinlich für Apple, dass Nutzer eines iPhone Duo überhaupt eine zusätzliche Erweiterung benötigen, um Webseiten auf dem Außendisplay über die volle Breite darzustellen. Eigentlich sollte Safari eine solche Möglichkeit von Haus aus bieten.

Wider is now (finally) available! Full screen browsing on your Duo in Safari, no new browser needed 🙂 Free for the first 10.000 downloads!https://t.co/eB4Qug7Qwi https://t.co/wsvQV3dmza — Jordi Bruin (@jordibruin) October 29, 2026

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