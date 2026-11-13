Kodi 22 bringt HDR auf Apple TV und mehr Dolby Vision auf Xbox

Das Kodi-Team hat den zweiten Release Candidate von Kodi 22 „Piers“ veröffentlicht und über 200 Änderungen eingearbeitet.

Die neue Testversion konzentriert sich vor allem auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen bestehender Funktionen. Seit dem ersten Release Candidate wurden mehr als 200 Pull Requests zusammengeführt, heißt es. Besonders viel Arbeit floss in die Videowiedergabe, Spiele-Emulation und Medienbibliothek.

Kodi 22 verbessert HDR und Dolby Vision

Eine der interessanteren Neuerungen betrifft die Unterstützung moderner HDR-Formate. Kodi 22 unterstützt unter tvOS auf dem Apple TV jetzt HDR10 und HLG sowie die kompatible Verarbeitung der Basisschicht von Dolby Vision Profile 8. Auf der Xbox kommt Dolby Vision Low Latency für die Profile 5, 7, 8 und 10 hinzu.

Auch bei Blu-rays hat das Entwicklerteam nachgebessert. Die Auswahl von Wiedergabelisten wurde verbessert, Probleme mit verschwindenden Menüs behoben und mögliche Abstürze beim Wechsel vom Java-Menü zum Hauptfilm korrigiert.

Weitere Änderungen betreffen unter anderem:

Verbesserte Audio-Synchronisation bei Passthrough, insbesondere unter Android

Weniger Eingabeverzögerungen und Bildwiederholungen bei der Spiele-Emulation

Erweiterte RetroAchievements mit Fortschrittsanzeige und zusätzlichen Erfolgsinformationen

Zuverlässigere Aktualisierung der Medienbibliothek und Fehlerkorrekturen beim Datenbank-Upgrade

Fehlerbehebungen bei SMB-Freigaben über IPv6 und bei der Untertitelanzeige

Kodi 22 bleibt vorerst eine Testversion

Daneben gibt es zahlreiche kleinere Korrekturen für Android, macOS, Linux und Windows. Unter macOS wurde beispielsweise ein möglicher Hänger beim Start durch bestimmte USB-Geräte behoben. Auch die Darstellung großer HEIF- und AVIF-Bilder wurde verbessert.

Ganz fehlerfrei ist die Version allerdings noch nicht. Unter Linux können HDR-Videos weiterhin Darstellungsprobleme bei der Benutzeroberfläche verursachen. Zudem warnt das Team vor einem möglichen Verlust von GUI-Einstellungen beim Downgrade von einer Kodi-23-Nightly auf Version 22.

Der Download von Kodi 22 RC 2 ist im Bereich „Prerelease“ verfügbar. Vor der Installation empfiehlt das Entwicklerteam ausdrücklich ein Backup. Wer Kodi täglich nutzt und keine Lust auf mögliche Fehler hat, sollte die finale Version abwarten.

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