Neuer Apple TV 4K: Ausgerechnet YouTube macht Probleme

Auf dem neuen Apple TV 4K der 4. Generation sorgt die YouTube-App bei einigen Nutzern für Probleme. Ein Update könnte helfen.

Nicht nur im Apple-TV-Subreddit häufen sich Berichte von Nutzern, die ihren neuen Streaming-Player bereits erhalten haben. Beim Start der YouTube-App erscheint teilweise eine Fehlermeldung, wonach die Anwendung auf dem Gerät nicht unterstützt wird. Bei anderen funktioniert YouTube offenbar einfach nicht wie vorgesehen.

Was genau dahintersteckt, ist bislang unklar. Eine bestätigte Ursache gibt es ebenso wenig wie eine offizielle Lösung. Ob Google die YouTube-App aktualisieren muss oder sich das Problem anderweitig beheben lässt, ist derzeit offen.

Apple TV 4K: tvOS 27.2 könnte YouTube-Problem beheben

Immerhin gibt es einen möglichen Workaround. Einige Betroffene berichten, dass YouTube nach einem Update des Apple TV 4K auf tvOS 27.2 wieder funktioniert. Wer das Problem ebenfalls hat, kann unter „Einstellungen → System → Softwareupdates“ prüfen, ob eine Aktualisierung verfügbar ist.

Allerdings sind die Rückmeldungen unterschiedlich. Bei manchen Nutzern scheint das Update zu helfen, bei anderen offenbar nicht. Von einer zuverlässigen Lösung kann deshalb noch keine Rede sein.

Ein weiterer Nutzer berichtet von einer anderen Lösung: Bei ihm funktionierte YouTube wieder, nachdem er die automatische Einstellung der Zeitzone aktiviert hatte. Auch das ist bislang nur ein einzelner Erfahrungsbericht, könnte für Betroffene aber einen Versuch wert sein.

Falls ihr betroffen seid, auch „Reboot tut gut“ nicht vergessen.

Für Besitzer eines gerade erst ausgelieferten Streaming-Players ist das natürlich ein ärgerlicher Start. Zumal bislang nicht einmal feststeht, ob das Problem tatsächlich an der App oder an der Software des neuen Apple TV 4K liegt.

Eine offizielle Erklärung von Google steht noch aus. Weitere Hinweise und einen möglichen Lösungsansatz gibt es in der Diskussion auf Reddit.

Wir können das Ganze leider nicht aus erster Hand testen, da wir keinen neuen Apple TV 4K am Start haben. Habt ihr Probleme feststellen können?

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