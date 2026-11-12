Mobilität

Krise bei Volkswagen: Jetzt trifft es auch China

Oliver Schwuchow
Von
VW ID Unyx 09 als Skizze

Eigentlich sollte die UNYX-Reihe eine erfolgreiche und attraktive Reihe für neue und moderne Elektroautos mit VW-Logo in China werden. Doch der Erfolg blieb bisher hinter den Erwartungen und an dieser Lage wird sich vielleicht nicht mehr ändern.

Die ersten beiden Modelle verkaufen sich bisher schlechter als erhofft und für 2027 ist daher kein neues Modell vorgesehen, so Reuters. Und ein neues Crossover für 2028 wurde auf Eis gelegt, womöglich steht die UNXY-Reihe schon vor dem Aus.

Statt der angepeilten 100.000+ Einheiten liegt Volkswagen Anhui derzeit bei knapp über 10.000, so die Quelle, von offizieller Seite zeigt man sich aber optimistisch und spricht von einer kommenden Modelloffensive. Noch. Das könnte sich bald ändern.

Kleiner Funfact: Volkswagen Anhui ist eine von drei VW-Marken in China und baut auch den Cupra Tavascan, in China wird dieser als VW UNXY 06 angeboten. Mal schauen, wie es mit der Reihe weitergeht, aber sollte der Erfolg ausbleiben, würde es mich nicht wundern, wenn der Konzern den Tavascan doch nach Europa holt.

Mobilität · 11. November 2026

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