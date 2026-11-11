Volkswagen stellt den „Gamechanger“ für Elektroautos ein

Volkswagen wollte eigentlich eine neue und deutlich modernere Produktion in Deutschland realisieren, der Fokus lag auf dem Zentrum in Wolfsburg. Es war ein „Gamechanger“ geplant, wie es der VW-Konzern selbst im Frühjahr bezeichnete.

Diesen hat man jetzt einkassiert, wie VW gegenüber der Automobilwoche offiziell bestätigt hat. Man wird den „Gamechanger in der bislang vorgesehenen Form nicht realisieren“. Grund sind die hohen Kosten, das wäre eine teure Investition gewesen.

Neue Modelle weiterhin geplant

Ziel waren eine neue Großgusstechnik und andere Maßnahmen, um die Produktion mit der kommenden SSP-Plattform auf ein neues Level zu heben. Die Summe für den Umbau wäre aber „gigantisch“ gewesen und dieses Geld hat man nicht übrig.

Das bedeutet nicht, dass man die SSP-Plattform einkassiert, aber die neuen Autos werden weiterhin „mit konventionelleren Fertigungsmethoden produziert“. VW hat in einer Stellungnahme betont, dass der VW ID Roc bleibt (der Golf kommt später).

Wundert mich nach der heutigen Meldung nicht, denn Volkswagen liebäugelt als Konzern immer mehr mit preiswerter Technik aus China und in einer Zeit, in der man jeden Euro umdrehen muss, dürfte diese Entscheidung nicht schwergefallen sein.

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