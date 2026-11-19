Der Beleuchtungshersteller Lepro startet seine Black-Friday-Angebote mit Rabatten von bis zu 53 Prozent auf Lampen, LED-Strips und Zubehör.

Die Aktion läuft vom 19. bis zum 30. November 2026. Besonders deutlich reduziert sind einige smarte Leuchten, darunter die AI Smart Stehlampe O1 für 47,49 Euro statt 99,99 Euro. Auch klassische LED-Leuchtmittel und Campinglampen sind dabei.

Ein Schwerpunkt liegt auf der KI-gestützten Beleuchtung. Lepro nutzt dafür sein eigenes Modell LightGPM, das individuelle Lichtszenen anhand von Vorgaben erstellen soll. Ob man dafür unbedingt KI benötigt, ist eine andere Frage. Die angebotenen Leuchten beherrschen jedenfalls auch klassische Funktionen wie Farbwechsel und Musiksynchronisierung.

Lepro Black Friday: Smarte Lampen im Angebot

Die Stehlampe O1 bietet laut Hersteller bis zu 2.300 Lumen und RGBCCT-Beleuchtung. Die Tischlampe TB2 kann über Sprach- und Bildimpulse individuelle Lichtstimmungen erzeugen. Bei der TB1 stehen RGB+IC-Farbeffekte und die LightBeats-Musiksynchronisierung im Mittelpunkt.

Folgende Preise nennt Lepro für seine smarten Leuchten:

LED-Strips und smarte Wandleuchten reduziert

Auch bei den LED-Strips gibt es verschiedene Angebote. Der flexible Neon-Strip N1 lässt sich beispielsweise für individuelle Wanddekorationen verwenden und unterstützt ebenfalls KI-Lichtsteuerung sowie Musiksynchronisierung.

Die Auswahl reicht von kurzen Lichtstreifen bis zu 30 Meter langen Varianten.

Auch klassische LED-Lampen und Taschenlampen günstiger

Nicht jeder benötigt eine App oder KI für seine Beleuchtung. Lepro reduziert deshalb auch gewöhnliche LED-Leuchtmittel, Deckenlampen und Lichtstreifen.

Für unterwegs gibt es ebenfalls reduzierte Produkte. Der wiederaufladbare LED-Strahler erreicht laut Hersteller bis zu 1.000 Lumen, bietet drei Lichtmodi und hält bei niedriger Helligkeit bis zu neun Stunden durch. Eine Powerbank-Funktion ist ebenfalls integriert.

Die genannten Aktionspreise gelten laut Lepro bis zum 30. November 2026. Gerade bei den hohen prozentualen Rabatten lohnt sich allerdings ein Blick auf den tatsächlichen Preisverlauf.

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