Lepro Black Friday: Alle Angebote und Preise für die smarten Lampen im Überblick
Der Beleuchtungshersteller Lepro startet seine Black-Friday-Angebote mit Rabatten von bis zu 53 Prozent auf Lampen, LED-Strips und Zubehör.
Die Aktion läuft vom 19. bis zum 30. November 2026. Besonders deutlich reduziert sind einige smarte Leuchten, darunter die AI Smart Stehlampe O1 für 47,49 Euro statt 99,99 Euro. Auch klassische LED-Leuchtmittel und Campinglampen sind dabei.
Ein Schwerpunkt liegt auf der KI-gestützten Beleuchtung. Lepro nutzt dafür sein eigenes Modell LightGPM, das individuelle Lichtszenen anhand von Vorgaben erstellen soll. Ob man dafür unbedingt KI benötigt, ist eine andere Frage. Die angebotenen Leuchten beherrschen jedenfalls auch klassische Funktionen wie Farbwechsel und Musiksynchronisierung.
Lepro Black Friday: Smarte Lampen im Angebot
Die Stehlampe O1 bietet laut Hersteller bis zu 2.300 Lumen und RGBCCT-Beleuchtung. Die Tischlampe TB2 kann über Sprach- und Bildimpulse individuelle Lichtstimmungen erzeugen. Bei der TB1 stehen RGB+IC-Farbeffekte und die LightBeats-Musiksynchronisierung im Mittelpunkt.
Folgende Preise nennt Lepro für seine smarten Leuchten:
- AI Smart Stehlampe O1: 47,49 statt 99,99 Euro (53 % Rabatt)
- AI Smart Stehlampe OE1: 37,78 statt 59,99 Euro (37 % Rabatt)
- AI Smart Tischlampe TB2: 37,98 statt 74,99 Euro (49 % Rabatt)
- AI Smart Tischlampe TB1: 47,02 statt 86,99 Euro (46 % Rabatt)
LED-Strips und smarte Wandleuchten reduziert
Auch bei den LED-Strips gibt es verschiedene Angebote. Der flexible Neon-Strip N1 lässt sich beispielsweise für individuelle Wanddekorationen verwenden und unterstützt ebenfalls KI-Lichtsteuerung sowie Musiksynchronisierung.
Die Auswahl reicht von kurzen Lichtstreifen bis zu 30 Meter langen Varianten.
- N1 AI Smart Neon LED Strip, 3 Meter: 25,63 statt 43,99 Euro
- N1 AI Smart Neon LED Strip, 6 Meter: 41,77 statt 62,99 Euro
- N1 AI Smart Neon LED Strip, 10 Meter: 55,69 statt 89,99 Euro
- S1 AI Smart MagicColor, 5 Meter: 15,38 statt 19,99 Euro
- S1 AI Smart MagicColor, 10 Meter: 23,08 statt 29,99 Euro
- S1 AI Smart MagicColor, 15 Meter: 25,28 statt 32,99 Euro
- S1 AI Smart MagicColor, 30 Meter: 33,08 statt 42,99 Euro
- S2 AI Smart RGBCW, 5 Meter: 22,24 statt 28,99 Euro
- S2 AI Smart RGBCW, 10 Meter: 28,38 statt 36,99 Euro
- SW1 AI Smart RGBCW IP65, 5 Meter: 28,49 statt 45,00 Euro
- AI Smart Glide Wandleuchten WL1, 6 Stück: 37,03 statt 49,99 Euro
- AI Smart Glide Wandleuchten WL1, 8 Stück: 45,10 statt 66,99 Euro
Auch klassische LED-Lampen und Taschenlampen günstiger
Nicht jeder benötigt eine App oder KI für seine Beleuchtung. Lepro reduziert deshalb auch gewöhnliche LED-Leuchtmittel, Deckenlampen und Lichtstreifen.
- E14-LED-Leuchtmittel, Energieklasse A: 12,90 statt 17,00 Euro
- E27-LED-Leuchtmittel, Energieklasse A: 12,90 statt 16,99 Euro
- GU10-LED-Leuchtmittel, Energieklasse A: 12,26 statt 16,99 Euro
- LED-Deckenlampe mit 24 Watt und 2.400 Lumen: 14,43 statt 19,99 Euro
- Warmweißer LED-Strip: 15,32 statt 18,99 Euro
- Dimmbarer LED-Strip mit einstellbarer Weißtemperatur: 14,42 statt 19,99 Euro
Für unterwegs gibt es ebenfalls reduzierte Produkte. Der wiederaufladbare LED-Strahler erreicht laut Hersteller bis zu 1.000 Lumen, bietet drei Lichtmodi und hält bei niedriger Helligkeit bis zu neun Stunden durch. Eine Powerbank-Funktion ist ebenfalls integriert.
- LED-Akku-Strahler und Campinglampe: 19,16 statt 26,99 Euro
- Zoombare LED-Taschenlampe: 10,63 statt 13,99 Euro
- Mini-UV-Taschenlampe: 8,07 statt 9,99 Euro
- Wiederaufladbare Stirnlampe: 9,45 statt 14,99 Euro
Die genannten Aktionspreise gelten laut Lepro bis zum 30. November 2026. Gerade bei den hohen prozentualen Rabatten lohnt sich allerdings ein Blick auf den tatsächlichen Preisverlauf.
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