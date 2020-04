LG Gram: Ultraleichte Notebooks starten in Deutschland

Der koreanische Hersteller LG traut sich zurück auf den deutschen Notebook-Markt. Zu Erfolg verhelfen sollen die ultraleichten Laptops der LG Gram-Reihe, welche bereits bei einigen Online-Shops gelistet werden.

Viele Jahre gab es keine LG-Notebooks in Deutschland mehr zu kaufen, nun ist der Hersteller aber zurück. Ihr Comeback am deutschen Markt feiern die Koreaner mit den Modellen der LG Gram-Reihe, die insbesondere mit ihrem besonders niedrigen Gewicht überzeugen sollen. Sie gelangen hierzulande in drei Größen zwischen 14 und 17 Zoll in den Handel.

Die Ausstattung der neuen LG Gram-Laptops ist recht typisch für aktuelle Office-Notebooks. So lösen die verbauten IPS-Displays in den Größen 14 Zoll, 15,6 Zoll bzw. 17 Zoll mit FullHD bzw. WQHD auf und aktuelle Intel Core i5 und i7-Modelle der 10. Generation sind nebst 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher verbaut. Hinzu kommen eine bis zu 1 TB große SSD und ausreichend Anschlüsse in Form von Thunderbolt 3, USB 3.1, HDMI und Co.

MIL-STD-810G-Zertifizierung

Obwohl die neuen LG-Notebooks mit einem Gewicht von 999 Gramm bis zu 1,35 Kilogramm wahre Fliegengewichte sind, sollen sie besonders robust sein. Dies bescheinigt eine MIL-STD-810G-Zertifizierung, die für die in einem Magnesium-Chassis daherkommenden Notebooks vergeben wurde. Unter der robusten Metall-Haube befinden sich überdies auch noch große Akkus mit Kapazitäten von 72 bis 80 Wh, die für lange Laufzeiten sorgen sollen.

Obwohl der Deutschlandstart der LG Gram-Serie noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, werden die Modelle bereits auf der deutschen Seite des Herstellers gelistet. Auch erste Online-Shops bieten die Notebooks bereits an und wollen schon in den kommenden T agen mit der Auslieferung starten. Sollten die Angaben dort stimmen, werden die Preise zwischen 1.149 und 1.649 Euro betragen.

