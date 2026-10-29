Lidl gewinnt fünf V-Label-Awards 2026 mit Vemondo

Der Discounter Lidl hat bei den V-Label-Awards 2026 fünf Auszeichnungen für seine pflanzenbasierte Eigenmarke Vemondo erhalten.

Neben dem übergeordneten Eigenmarken-Award konnte sich Lidl in vier Produktkategorien durchsetzen. Die Auszeichnungen werden von der Ernährungsorganisation ProVeg vergeben, die mit dem V-Label seit 1996 vegane und vegetarische Lebensmittel kennzeichnet.

Lidl Vemondo: Diese Produkte wurden ausgezeichnet

Die vier prämierten Produkte im Überblick:

Chunks Döner Style: Fleisch-, Fisch- und Ei-Alternativen

Fleisch-, Fisch- und Ei-Alternativen Bio Barista Hafer: Milch- und Molkereialternativen

Milch- und Molkereialternativen Cookie Dough Eisbecher: Fertig- und Tiefkühlprodukte

Fertig- und Tiefkühlprodukte No Milk Matcha Erdbeere: Getränke

Bei den Döner-Chunks bezieht sich die Auszeichnung ausdrücklich auf das Produkt des Lieferanten Klosterwald. Die Variante von Ponnath wurde nicht getestet. Weitere Vemondo-Produkte, darunter geräucherter Bioland-Tofu und veganer Backfisch, erreichten das Finale.

Die Bewertung setzte sich jeweils zur Hälfte aus einer Fachjury und einer öffentlichen Abstimmung mit rund 100.000 Teilnehmern zusammen. Die Jury beurteilte die Produkte in einer Blindverkostung unter anderem nach Geschmack, Textur und Geruch.

Lidl führt nach eigenen Angaben im Jahresverlauf rund 1.000 V-Label-zertifizierte Artikel. Viele pflanzliche Alternativen werden preislich mit vergleichbaren tierischen Produkten gleichgestellt und direkt daneben im Regal angeboten.

Bis 2030 möchte der Discounter den Anteil pflanzlicher Proteinquellen im Verhältnis zu tierischen Produkten auf 20 Prozent erhöhen. Aktuell erweitert Lidl das Aktionssortiment außerdem um die Haferdrinks No Milk in den Sorten Ube und Matcha Mango.

Gerade die Preisgestaltung dürfte für Verbraucher letztlich wichtiger sein als die Auszeichnungen. Denn pflanzliche Alternativen werden vor allem dann alltagstauglich, wenn sie nicht automatisch mehr kosten als vergleichbare tierische Produkte.

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