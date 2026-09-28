Vom Fernsehen ins Regal: Lidl startet ungewöhnliches Konzept

Lidl bringt die Gewinnerprodukte der neuen SAT.1-Show „Die Millionenidee“ direkt nach der Ausstrahlung bundesweit in den Verkauf.

Die neue Sendung mit Investor Ralf Dümmel startet am 8. November 2026 und läuft sonntags ab 18:15 Uhr. Teilnehmer benötigen laut Lidl weder einen fertigen Businessplan noch Eigenkapital oder einen finalen Prototyp. Für den Einstieg kann bereits eine einfache Skizze der Produktidee ausreichen.

Lidl verkauft Gewinnerprodukte direkt nach der TV-Show

Ralf Dümmel wählt Ideen aus, die anschließend weiterentwickelt und praktisch getestet werden. Die finalen Gewinner bestimmen Dümmel und Lidl gemeinsam. Anschließend geht es bemerkenswert schnell: Direkt nach der jeweiligen Sendung sollen die Produkte im Lidl-Onlineshop verfügbar sein. Am folgenden Morgen kommen sie bundesweit in die Filialen.

Die wichtigsten Eckpunkte:

Start der TV-Show am 8. November 2026

Ausstrahlung sonntags ab 18:15 Uhr auf SAT.1

Gewinnerprodukte exklusiv bei Lidl

Onlineverkauf unmittelbar nach der Sendung

Verkauf am nächsten Morgen in mehr als 3.250 Lidl-Filialen

Lidl will damit sein Non-Food-Sortiment um Produkte aus dem TV-Format erweitern. Hinter der Kooperation steht außerdem eine Lizenzpartnerschaft mit der Seven.One AdFactory von ProSiebenSat.1.

Für Lidl ist das ein cleverer Weg, die Aufmerksamkeit aus einer Fernsehsendung unmittelbar in die eigenen Filialen und den Onlineshop zu lenken. Ich erwarte allerdings ehrlich gesagt keine qualitativ hochwertigen Produkte, sondern eher typische Dümmel-Eintagsfliegen, die nach kurzer Zeit wieder in der Ramschkiste landen.

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