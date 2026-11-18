Mega SIM legt bei seiner Black Week noch einmal nach. Nachdem der Mobilfunkanbieter bereits Anfang November seine Aktionstarife vorgestellt hatte, wird jetzt auch der Tarif mit 300 GB Datenvolumen günstiger. Statt bisher 19,99 Euro kostet er ab sofort nur noch 17,99 Euro monatlich.

Damit sinkt der Preis um 2 Euro pro Monat beziehungsweise 24 Euro im Jahr. Die übrigen Angebote bleiben unverändert. Die aktualisierten Black-Week-Tarife sind bereits buchbar.

Mega SIM: 300 GB jetzt für 17,99 Euro

Das Angebot umfasst weiterhin drei 5G-Tarife im Netz von Telefónica (o2). Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt jeweils 100 Mbit/s.

Alle drei Tarife sind wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Vertragslaufzeit erhältlich. Die monatlichen Grundgebühren unterscheiden sich dabei nicht. Bei der flexiblen Variante fallen allerdings einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis an, während dieser bei 24 Monaten Laufzeit entfällt.

Interessant bleibt außerdem die bereits zum ursprünglichen Black-Week-Start angekündigte Preisgarantie. Die reduzierten Grundgebühren gelten dauerhaft und steigen nach 24 Monaten nicht automatisch.

Mit dem neuen Preis liegt der 300-GB-Tarif nur noch 3 Euro monatlich über dem Angebot mit 200 GB. Wer regelmäßig viel mobiles Datenvolumen benötigt, bekommt damit für einen vergleichsweise kleinen Aufpreis weitere 100 GB.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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