Mega SIM startet Black Week: 200 GB für unter 15 Euro

Der Mobilfunkanbieter Mega SIM senkt zur Black Week die Preise seiner 5G-Tarife und bietet 200 GB bereits für 14,99 Euro monatlich an.

Das neue Tarifportfolio von Mega SIM umfasst drei Angebote mit 200 GB, 300 GB oder unbegrenztem Datenvolumen. Alle Tarife nutzen das Mobilfunknetz von Telefónica (o2) und ermöglichen Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s.

Eine Besonderheit ist die Preisgarantie: Die reduzierten monatlichen Grundgebühren gelten dauerhaft und steigen auch nach 24 Monaten nicht automatisch an. Kunden können außerdem zwischen monatlich kündbaren Verträgen und einer Laufzeit von 24 Monaten wählen.

Mega SIM Black Week: Alle 5G-Tarife und Preise im Überblick

Die drei Angebote im Überblick:

Bei allen drei Tarifen bleibt die monatliche Grundgebühr unabhängig von der gewählten Vertragslaufzeit identisch. Unterschiede gibt es allerdings beim Anschlusspreis.

Wer sich für einen monatlich kündbaren Mega-SIM-Tarif entscheidet, zahlt einmalig 19,99 Euro für die Aktivierung. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten entfällt diese Gebühr vollständig.

Damit kostet der 200-GB-Tarif über die ersten 24 Monate insgesamt 359,76 Euro ohne Anschlusspreis. Bei der monatlich kündbaren Variante sind es einschließlich Aktivierung 379,75 Euro.

Gerade die Kombination aus hohem Datenvolumen und dauerhaftem Monatspreis macht die Black-Week-Angebote von Mega SIM interessant. Wer flexibel bleiben möchte, zahlt dafür lediglich den einmaligen Anschlusspreis. Eine längere Vertragsbindung bringt dagegen keinen zusätzlichen monatlichen Preisvorteil.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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