Mein Tipp der Woche: Philips Hue

Seit vielen Jahren nutze ich jetzt schon Smart Home-Produkte und vor allem am Anfang habe ich sehr viel ausprobiert und getestet. Ich mache das weiterhin gerne, doch bei einem Bereich habe ich mich dann doch auf einen Anbieter festgelegt.

Bei der Beleuchtung in der Wohnung kommt mittlerweile nur noch Philips Hue zum Einsatz. Das liegt an drei Dingen: Die Auswahl der Produkte, die Zuverlässigkeit der Produkte und der App. Davor habe ich viel gemischt und das war nicht immer gut.

Ich bin nicht von Philips gesponsert und ich musste die Lampen bisher meistens alle nach dem Test zurückschicken, habe aber so häufig wie bei kaum einer anderen Marke danach gewisse Produkte gekauft, weil ich sie im Alltag nutze.

Vor allem die Zuverlässigkeit ist so ein Thema, auch mit Blick auf den Support der App. Da gab es für mich in all den Jahren keine Probleme. Die Einrichtung, die Installation, das Setup in der App und die Steuerung über Alexa funktionieren.

Das geht auch mit anderen Marken, meistens sogar günstiger. Denn wenn ich eine Sache bei Hue kritisiere, dann die teilweise absurden Preise für simple Lösungen. Man zahlt für ein Ökosystem, das ist ähnlich wie bei Apple, Samsung oder Google.

Also ja, ein bisschen „Faulheit“ gehört bei mir auch dazu, denn es ist sehr bequem, wenn man sich auf so ein Ökosystem einlässt. Teuer, aber bequem. Und das ist bei mir bei Philips Hue der Fall. Solange man aber spannende Neuheiten liefert, ist das für mich okay. Denn das gehe ich auch nur ein, wenn mich die Qualität überzeugt.

Auf eine Sache bin ich aber auch gespannt: Matter. Das ist ein neuer Standard für Smart Home, der Interoperabilität abschaffen soll. Mal schauen, ob ich das Hue-Ökosystem dann doch nochmal ausbaue und andere Anbieter implementiere.

Was ich aber sagen kann: Ich nutze Philips Hue seit vielen Jahren. Am Anfang war der Einstieg schwer, weil mich die Preise abgeschreckt haben, aber es hat sich für mich gelohnt. Auch, weil ich das Smart Home nicht alleine im Haus bediene und meine Frau keine Lust auf Bastellösungen hat. Daher ist das mein Tipp der Woche.

