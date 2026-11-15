Microsoft: Die nächste Xbox „ist kein PC“

Die kommende Xbox ist bereits offiziell, Microsoft kündigte Projekt „Helix“ schon vor ein paar Monaten an. Doch so wirklich viel spricht man nicht darüber, man hat nur betont, dass sie „Premium“ (also teuer) sein wird. Und PC-Spiele wichtig sind.

Doch die nächste Xbox ist kein PC, so Jason Ronald von Microsoft im Rahmen des 25. Jubiläums. Es ist im Kern weiterhin eine Xbox, eine Konsole. Aber man kann PC-Spiele darauf zocken und wer mehr aus der Box holen will, kann das auch machen:

Das Ziel ist es, den Zugriff auf meine Spiele einfach, intuitiv und sofort möglich zu machen. Wenn du jedoch ein Hardcore-Gamer oder ein Power-User bist, der sich eine umfassendere Anpassbarkeit bei den Einstellungen und Leistungsoptionen wünscht, kannst du das natürlich gerne tun.

Die Frage ist also eher, wie man Konsole definiert, für mich klingt das weiterhin nach einem kleinen PC mit Windows, für den man eine Xbox-Oberfläche anpasst, wie beim Handheld von Asus. Was ich aber nicht als Nachteil sehe, im Gegenteil.

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