Neues Doom geplant: id Software bestätigt neues Spiel

Microsoft hat viele Xbox Studios geschlossen und einige stark verkleinert, wie id Software, bei denen eine Weile sogar ein mögliches Ende als normales Studio im Raum stand, man sollte ein Support-Studio werden. Das ist aber nicht der Fall.

Man hat heute ganz offiziell bestätigt, dass man an einem neuen Spiel arbeitet, es wird von den beiden Standorten in Texas und Frankfurt entwickelt und von Hugo Martin geleitet. Kommt ein neues Doom? Das wollte man uns noch nicht verraten.

Doch Hugo Martin war für die letzten Doom-Spiele verantwortlich und eine gute Quelle hat im Sommer verraten, dass ein neues Doom in Entwicklung sei. Alles andere würde mich auch wundern. Es dürfte aber eine Weile dauern, bis wir ein neues Doom sehen und ich bin mal gespannt, ob das dann auch für die PS6 kommt.

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