Provider

Mobilfunk-Netztest: 1&1 schlägt Vodafone und Telefónica

René Hesse
Von
1 Kommentar
1&1 (KI)

Der Mobilfunkanbieter 1&1 erreicht im IMTEST Mobilfunk-Netztest 2026 den zweiten Platz und liegt damit vor Vodafone und Telefónica.

Mit der Gesamtnote 1,56 („gut“) schafft es 1&1 erstmals im regulären Haupttestfeld aller vier deutschen Netzbetreiber direkt hinter die Telekom. Vodafone folgt mit 1,62, Telefónica mit 1,68. Im Vorjahr hatte 1&1 noch die Note 1,63 erhalten.

IMTEST Netztest 2026: 1&1 punktet bei Telefonie und Verfügbarkeit

Besonders gut schneidet 1&1 in vier der sechs untersuchten Kategorien ab. Für Telefonie, Surfen, Streaming und Netzverfügbarkeit vergeben die Tester jeweils ein „sehr gut“.

Weitere Ergebnisse im Überblick:

  • Netzübergreifende Gespräche: Bestnote im Test mit 1,11
  • Internetverfügbarkeit: 99,96 Prozent, gemeinsam mit der Telekom der höchste Messwert
  • Stabilität: Gesamtbewertung „gut“

Für den IMTEST Mobilfunk-Netztest 2026 führte der Messspezialist zafaco vom 31. August bis 27. September stationäre Messungen durch. Hinzu kamen erstmals nutzerbasierte Auswertungen über zwölf Monate. Insgesamt berücksichtigt der Test rund 220 Millionen Messpunkte und 77 Qualitätsmerkmale.

DATEN, TRENDS & TOOLSInteraktive Auswertung

Mobilfunk-Frequenzen in Deutschland: LTE- und 5G-Bänder im Überblick

Welche LTE- und 5G-Frequenzen werden in Deutschland genutzt?
Auswertung öffnen

Technisch unterscheidet sich 1&1 von den etablierten Betreibern. Das Unternehmen setzt auf ein vollständig virtualisiertes Open-RAN-Netz mit eigenen 5G-Standorten. Wo die eigene Infrastruktur noch nicht ausreicht, nutzen Kunden über National Roaming das Vodafone-Netz.

Gerade dieser letzte Punkt ist bei der Einordnung wichtig. Das Testergebnis bewertet die Netzqualität für Kunden, bedeutet aber nicht, dass 1&1 bereits überall eine vergleichbare eigene Netzabdeckung aufgebaut hat.

Für den deutschen Mobilfunkmarkt ist das Ergebnis dennoch bemerkenswert. Der vierte Netzbetreiber kann sich im direkten Qualitätsvergleich bereits vor zwei langjährigen Konkurrenten platzieren.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

Tarife · 10. November 2026

otelo bietet 250 GB und Unlimited zur Black Week an

Der Mobilfunkanbieter otelo startet am 10. November seine Black Week mit mehr Datenvolumen und einem Unlimited-Tarif ab 29,99 Euro. Neukunden … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. CU 👋
    sagt am

    Hilft halt leider nichts wenn im ländlichen auf Vodafone-Netz ausgewichen wird und das leider grausam schlecht ist.

    Antworten

Mehr entdecken
Wallbox-Installation: Praxistest zeigt große Unterschiede bei Elektrikern
14.11.26 · Mobilität
Tineco CARPET ONE Spot DualHeat startet für 249 Euro
14.11.26 · Smart Home
United Internet wächst, doch bei 1&1 gehen Kunden verloren
12.11.26 · 1und1
Indeed: Homeoffice-Angebot fällt auf niedrigsten Stand seit 2022
14.11.26 · Gesellschaft
1&1 und NetCologne erweitern Glasfaserkooperation
02.11.26 · 1und1
Homematic IP: Hydraulischer Abgleich nach BAFA- und KfW-Vorgaben zertifiziert
14.11.26 · Smart Home
Mobilfunkmarkt: BREKO fordert fairen Zugang zu 5G-Netzen
13.11.26 · Provider
1&1 erreicht 25 Millionen Haushalte mit Glasfaserangeboten
02.11.26 · 1und1
Kommentar: Das Ende des Apple TV
13.11.26 · Kommentar
Kodi 22 bringt HDR auf Apple TV und mehr Dolby Vision auf Xbox
13.11.26 · Software
Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Mobilfunk-Netztest: 1&1 schlägt Vodafone und Telefónica