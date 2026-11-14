Mobilfunk-Netztest: 1&1 schlägt Vodafone und Telefónica

Der Mobilfunkanbieter 1&1 erreicht im IMTEST Mobilfunk-Netztest 2026 den zweiten Platz und liegt damit vor Vodafone und Telefónica.

Mit der Gesamtnote 1,56 („gut“) schafft es 1&1 erstmals im regulären Haupttestfeld aller vier deutschen Netzbetreiber direkt hinter die Telekom. Vodafone folgt mit 1,62, Telefónica mit 1,68. Im Vorjahr hatte 1&1 noch die Note 1,63 erhalten.

IMTEST Netztest 2026: 1&1 punktet bei Telefonie und Verfügbarkeit

Besonders gut schneidet 1&1 in vier der sechs untersuchten Kategorien ab. Für Telefonie, Surfen, Streaming und Netzverfügbarkeit vergeben die Tester jeweils ein „sehr gut“.

Weitere Ergebnisse im Überblick:

Netzübergreifende Gespräche: Bestnote im Test mit 1,11

Internetverfügbarkeit: 99,96 Prozent, gemeinsam mit der Telekom der höchste Messwert

Stabilität: Gesamtbewertung „gut“

Für den IMTEST Mobilfunk-Netztest 2026 führte der Messspezialist zafaco vom 31. August bis 27. September stationäre Messungen durch. Hinzu kamen erstmals nutzerbasierte Auswertungen über zwölf Monate. Insgesamt berücksichtigt der Test rund 220 Millionen Messpunkte und 77 Qualitätsmerkmale.

Technisch unterscheidet sich 1&1 von den etablierten Betreibern. Das Unternehmen setzt auf ein vollständig virtualisiertes Open-RAN-Netz mit eigenen 5G-Standorten. Wo die eigene Infrastruktur noch nicht ausreicht, nutzen Kunden über National Roaming das Vodafone-Netz.

Gerade dieser letzte Punkt ist bei der Einordnung wichtig. Das Testergebnis bewertet die Netzqualität für Kunden, bedeutet aber nicht, dass 1&1 bereits überall eine vergleichbare eigene Netzabdeckung aufgebaut hat.

Für den deutschen Mobilfunkmarkt ist das Ergebnis dennoch bemerkenswert. Der vierte Netzbetreiber kann sich im direkten Qualitätsvergleich bereits vor zwei langjährigen Konkurrenten platzieren.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗