otelo bietet 250 GB und Unlimited zur Black Week an

Der Mobilfunkanbieter otelo startet am 10. November seine Black Week mit mehr Datenvolumen und einem Unlimited-Tarif ab 29,99 Euro.

Neukunden können sich bis zum 15. Dezember 2026 für eines von drei Aktionsangeboten von otelo entscheiden. Dabei erhöht der Anbieter das enthaltene Datenvolumen gegenüber den regulären Tarifen deutlich. Auch beim bisherigen Unlimited-on-Demand-Angebot gibt es eine Änderung.

otelo Black Week 2026: Die drei Tarifangebote im Überblick

Folgende Angebote stehen Neukunden während des Aktionszeitraums zur Verfügung:

150 GB ab 19,99 Euro monatlich: Statt der regulären 50 GB gibt es das dreifache Datenvolumen.

Statt der regulären 50 GB gibt es das dreifache Datenvolumen. 250 GB ab 24,99 Euro monatlich: Das bisherige Datenvolumen von 100 GB wird auf 250 GB erhöht.

Das bisherige Datenvolumen von 100 GB wird auf 250 GB erhöht. Unlimited ab 29,99 Euro monatlich: Anstelle von Unlimited on Demand wird ein Unlimited-Tarif angeboten.

Besonders auffällig ist die Umstellung beim Unlimited-Angebot. Während Unlimited on Demand üblicherweise eine bedarfsweise Nachbuchung von Datenvolumen vorsieht, wird während der Aktion ein regulärer Unlimited-Tarif beworben. Damit entfällt dem Angebot nach die Notwendigkeit, zusätzliches Datenvolumen manuell anzufordern.

Die beiden anderen Tarife richten sich vor allem an Nutzer mit einem höheren monatlichen Datenverbrauch. Für fünf Euro mehr im Monat steigt das enthaltene Datenvolumen von 150 auf 250 GB. Otelo ist im Vodafone-Netz beheimatet.

Wer regelmäßig große Downloads durchführt oder sein Smartphone intensiv als mobilen Internetzugang verwendet, bekommt damit zusätzlichen Spielraum. Die Black-Week-Tarife von otelo sind während des Aktionszeitraums erhältlich.

Mit den aktuellen Angeboten von otelo setzt der Anbieter vor allem auf deutlich größere Datenpakete. Interessant ist dabei insbesondere, dass bereits der günstigste Aktionstarif mit 150 GB für viele Nutzer mehr als ausreichend dimensioniert sein dürfte.

Zu den OTELO-Tarifen →

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