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Mobilfunkmarkt: BREKO fordert fairen Zugang zu 5G-Netzen

René Hesse
Von
Bild: EWE

Eine Civey-Umfrage im Auftrag des BREKO zeigt: 72 Prozent der Verbraucher wünschen sich leistungsfähige Mobilfunktarife unabhängiger Anbieter.

Neben Telekom, Vodafone, o2 und 1&1 samt ihren Discount-Marken sollen nach Ansicht vieler Befragter auch regionale und unabhängige Unternehmen konkurrenzfähige Mobilfunktarife anbieten können. Der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) sieht hier allerdings erhebliche Wettbewerbsnachteile.

BREKO kritisiert eingeschränkten Zugang zu 5G-Netzen

Laut Verband erhalten Anbieter ohne eigenes Mobilfunknetz derzeit nur einen 5G-Zugang mit künstlich begrenzter Geschwindigkeit. Bestimmte Funktionen für Geschäftskunden seien überhaupt nicht verfügbar. Das erschwere auch kombinierte Angebote aus Glasfaser und Mobilfunk.

Die Erwartungen der Verbraucher sind laut Umfrage jedenfalls recht eindeutig:

  • 74 Prozent erwarten durch mehr Wettbewerb günstigere Preise.
  • 46 Prozent rechnen mit besseren Tarifleistungen.
  • 53 Prozent interessieren sich für Kombi-Rabatte beim eigenen Festnetz-Internetanbieter.

Interessant ist auch, dass 81 Prozent leistungsfähige Mobilfunktarife von ihrem Festnetz-Internetanbieter erwarten. Die Nachfrage scheint also vorhanden zu sein. Ob zusätzliche Anbieter tatsächlich günstigere oder bessere Tarife liefern würden, lässt sich aus solchen Erwartungen allerdings nicht ableiten.

5G als Ersatzverbindung für Geschäftskunden

Bei Unternehmen spielt vor allem die Ausfallsicherheit eine Rolle. 91 Prozent der befragten Entscheider halten eine 5G-Ersatzverbindung bei einem Festnetzausfall für wichtig. 85 Prozent würden ein entsprechendes Angebot eines regionalen Glasfaseranbieters wahrscheinlich prüfen.

Der BREKO fordert deshalb einen diskriminierungsfreien Zugang zu Mobilfunknetzen. Die Bundesnetzagentur soll bei der erneuten Entscheidung über die 5G-Frequenzvergabe von 2019 entsprechende Wettbewerbsregeln berücksichtigen. Auch auf EU-Ebene fordert der Verband verbindliche Vorgaben.

Die Umfrage (PDF) wurde im August 2026 mit 2.500 Privatpersonen und 1.001 betrieblichen Entscheidern durchgeführt. Auftraggeber war der BREKO, der selbst die Interessen der Breitbandanbieter vertritt. Seine Forderungen sind daher auch vor diesem Hintergrund einzuordnen.

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