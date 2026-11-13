spusu erreicht 100.000 Mobilfunkkunden in Deutschland

Der österreichische Mobilfunkanbieter spusu hat nach eigenen Angaben innerhalb von fünf Monaten 100.000 Kunden in Deutschland gewonnen.

Erst am 15. Juni 2026 war das Familienunternehmen auf dem deutschen Markt gestartet. Gründer Franz Pichler zieht nun eine positive Zwischenbilanz. Nach mehr als zehn Jahren Vorbereitung scheint sich der Einstieg für spusu auszuzahlen. Beim Bekanntheitsaufbau hilft auch Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger, der seit dem Start als Markenbotschafter auftritt.

spusu setzt auf günstige Tarife ohne Vertragsbindung

Der Anbieter versucht vor allem mit überschaubaren Preisen und flexiblen Vertragsbedingungen zu punkten. Eine Mindestvertragslaufzeit gibt es ebenso wenig wie eine Anschlussgebühr. Auch die Rufnummernmitnahme ist kostenlos.

Aktuell bietet spusu unter anderem folgende Tarife an:

spusu 5: 5 GB Datenvolumen für 4,90 Euro.

5 GB Datenvolumen für 4,90 Euro. spusu legendär: 100 GB mit Allnet-Flat für 12,90 Euro.

100 GB mit Allnet-Flat für 12,90 Euro. Zusatz beim Aktionstarif: 200 GB daten.trans.fair.

200 GB daten.trans.fair. Aktionsende: Das Angebot für spusu legendär gilt bis zum 3. Dezember 2026.

Gerade der Tarif mit 100 GB dürfte für preisbewusste Vielnutzer interessant sein. spusu sieht vor allem bei Kunden mit älteren, vergleichsweise teuren Mobilfunkverträgen Potenzial für einen Anbieterwechsel.

Technisch setzt das Unternehmen auf ein selbst entwickeltes Mobilfunk-Core-Netzwerk, was über Vodafone funkt. Damit betreibt spusu einen zentralen Teil seiner Netzinfrastruktur eigenständig.

Persönlicher Kundenservice statt Chatbots

Neben den Tarifen stellt spusu seinen Kundenservice in den Vordergrund. Das Unternehmen verzichtet nach eigenen Angaben auf Chatbots und ausgelagerte Callcenter. Stattdessen sollen eigene Mitarbeiter die Anfragen bearbeiten.

Die durchschnittliche Wartezeit am Telefon beziffert spusu auf gerade einmal zehn Sekunden. Unabhängig überprüft sind diese Angaben allerdings nicht. Am Standort Garching beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 20 Mitarbeiter und baut das Serviceteam weiter aus.

100.000 Kunden in fünf Monaten sind für einen neuen Anbieter jedenfalls ein beachtlicher Start. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, ob spusu seine günstigen Konditionen und den versprochenen persönlichen Service auch bei steigenden Kundenzahlen aufrechterhalten kann.

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