N26 öffnet neues Anlageangebot für alle Kunden

Die Neobank N26 bietet ihren flexiblen Geldmarktfonds ab sofort für alle privaten Kontomodelle an und stellt bis zu 2,57 Prozent Rendite in Aussicht.

Bisher war das Anlageangebot nicht für sämtliche Kontomodelle verfügbar. Mit der Erweiterung können nun auch Bestands- und Neukunden unabhängig von ihrem Tarif investieren. Die Anlage erfolgt direkt über die N26-App in Geldmarktfonds des Vermögensverwalters Fidelity International.

Bis zum 1. Januar 2027 verzichtet N26 bei allen Kontomodellen auf die eigene Servicegebühr. Damit gelten vorübergehend die Konditionen des Metal-Tarifs. Die ausgewiesene variable Jahresrendite von 2,57 Prozent berücksichtigt bereits die Fondskosten und entspricht dem Stand vom 8. Oktober 2026.

N26 Geldmarktfonds: Gebühren und Konditionen

Die wichtigsten Eckdaten:

Mindestanlage von nur 1 Euro

Variable Rendite von derzeit bis zu 2,57 Prozent pro Jahr

Unbegrenzte Ein- und Auszahlungen ohne Transaktionsgebühren

Tägliche Wertentwicklung und monatliche Ertragsauszahlung

Keine N26-Servicegebühr während des Aktionszeitraums

Nach dem Aktionszeitraum berechnet N26 jährlich 0,30 Prozent Servicegebühr für Standard, 0,25 Prozent für Smart und 0,20 Prozent für Go. Metal-Kunden zahlen weiterhin keine N26-Servicegebühr. Die Gebühren beziehen sich auf den investierten Betrag.

Wichtig ist die Unterscheidung zum Tagesgeld: Der Geldmarktfonds ist keine klassische Bankeinlage und unterliegt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. Trotz niedriger Risikoklasse von 1 auf einer Skala bis 7 sind Kapitalverluste möglich. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt sechs Monate. Auszahlungen können außerdem bis zu zwei Bankarbeitstage benötigen.

Das Angebot ist in zehn europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland und Österreich.

Für Kunden, die kurzfristig Geld anlegen möchten, ist das eine zusätzliche Option. Die Kombination aus variabler Rendite, möglichen Wertschwankungen und späteren Servicegebühren macht einen Vergleich mit klassischen Tagesgeldangeboten allerdings weiterhin sinnvoll.

Zu N26 →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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